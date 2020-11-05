За созидательный труд и вклад в развитие страны. Президент вручил государственные награды и генеральские погоны

Они делают нашу жизнь комфортной и безопасной, а также прославляют страну. Во Дворце Независимости госнаграды и очередные воинские погоны из рук президента получили сегодня почти 40 человек. Это работники сельского хозяйства, директора предприятий, военные, спортсмены.









В таких людях, преданных государству, семье и профессии, сила нашего народа

Александр Лукашенко заметил, что всегда с особым чувством входит в этот торжественный зал. Вручение государственных наград – это церемония с глубоким смыслом. Только упорный созидательный труд, подчеркнул президент, - источник благополучия отдельной семьи и государства. Достижения этих людей - яркое подтверждение. Большинство присутствующих в зале - труженики села.

Президент: Только от нас будет зависеть благополучие и процветание нашей Родины