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За созидательный труд и вклад в развитие страны. Президент вручил государственные награды и генеральские погоны
Они делают нашу жизнь комфортной и безопасной, а также прославляют страну. Во Дворце Независимости госнаграды и очередные воинские погоны из рук президента получили сегодня почти 40 человек. Это работники сельского хозяйства, директора предприятий, военные, спортсмены.
В таких людях, преданных государству, семье и профессии, сила нашего народа
Александр Лукашенко заметил, что всегда с особым чувством входит в этот торжественный зал. Вручение государственных наград – это церемония с глубоким смыслом. Только упорный созидательный труд, подчеркнул президент, - источник благополучия отдельной семьи и государства. Достижения этих людей - яркое подтверждение. Большинство присутствующих в зале - труженики села.
Президент: Только от нас будет зависеть благополучие и процветание нашей Родины
Сегодня к белорусам, которыми можно гордиться, прибавились заслуженные тренер и мастер спорта, деятели науки, сельского хозяйства, юристы. Очередное воинское звание генерал-лейтенанта и погоны из рук президента получили Виктор Хренин, Иван Тертель и Анатолий Лаппо.
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