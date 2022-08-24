Лукашенко белорусским силовикам: Расслабляться очень рано. Все только начинается

Церемония вручения государственных наград состоялась во Дворце Независимости. За образцовое исполнение служебных обязанностей, значимые заслуги в воинской службе и высокий профессионализм глава государства наградил представителей силовых структур: Министерства обороны, МВД, Госпогранкомитета, Комитета государственной безопасности, Службы безопасности Президента.

За значимые заслуги в воинской службе Президент вручил награды во Дворце Независимости

Всего три десятка человек. Как скажет глава государства, эти люди были на "острие" в очень непростые для нашей страны времена. Высокие награды сегодня получили и ряд гражданских лиц, проявивших решительность и мужество в сложнейших условиях при обеспечении безопасности и наведении порядка в стране в августе и осенью 2020 года. Да, это часть белорусской истории - и у этих событий уже есть оценка. В мире сейчас хорошо видно, куда ведет "уличная демократия".

"И не цель моя сегодня повторяться. Скажу только одно. Как и человек от рождения, так и любой народ пишет свою историю. И спустя некоторое время, оглядываясь назад, с сожалением или гордостью констатируем факты своей жизни, - отметил Александр Лукашенко. - У кого-то были страницы не очень. Кто-то гордится прожитыми годами. Точно так и наш белорусский народ, вообще народы в истории дают оценки прожитому".

Президент констатировал, что с этой точки зрения ничего хорошего 2020 год в связи с этими событиями не добавил. "Но белорусский народ справился. Мы с вами справились и выстояли. Это достойно того. И если оценить, что это были тяжелые дни, тяжелые август и сентябрь, но мы выстояли, этой страницей с этой точки зрения мы можем гордиться", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства обратился к участникам церемонии: "Прежде всего хочу поблагодарить наших людей. И прежде всего всех вас. Все практически вы здесь люди военные. Мы выстояли прежде всего благодаря мужеству, стойкости - вашим этим добрым и хорошим качествам. Мы тогда не думали ни о подвигах, ни о поступках. Мы просто понимали, что должны сделать свою работу. Защитить свою страну, защитить мир и покой наших граждан, для чего мы - органы власти, военные и рядом с нами люди стоящие - предназначены".

"Всех найти, пусть это будут тысячи-тысячи людей, и наградить. Но, может быть, мы кого-то пропустили, не заметили. Всякое бывает, жизнь сейчас сложная. Их надо найти - всех тех, кто был с нами на баррикадах, кто стоял в те августовские, сентябрьские дни, защищая нашу мирную жизнь. Даже если они сегодня убирают хлеб на комбайнах, уволившись из рядов Вооруженных Сил. Мы это сделаем", - сказал Президент.

Он отметил, что, как всегда бывает, тех, кто рядом, порой не замечаешь, кажется, что так и должно быть. "Так и должно быть. Те, кто рядом, те идут, не оглядываясь, выполняя приказ. Думаю, настало время вернуть долги", - добавил глава государства.





Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси обратился к Президенту Беларуси от всех присутствующих и поблагодарил за высокую оценку деятельности силового блока. "Безусловно, сегодняшнее торжественное мероприятие - это еще один огромный и мощный стимул для активного и последовательного выполнения задач по обеспечению правопорядка и стабильности в нашем обществе, - убежден Юрий Назаренко. - Хочу заверить, что присутствующие в этом зале никогда не дрогнут перед рисками современных угроз".



"На Беларуси тренировались", - отметит Президент. В Минске не получилось, зато получилось в Киеве.

Всего в указе о награждении около 100 человек

"Это была прелюдия к тем событиям, которые происходят сейчас в мире и в частности в Украине. Мы выстояли, поэтому сегодня живем в мирной стране", - подчеркнул белорусский лидер.

При этом Президент обратил внимание: расслабляться еще очень рано, все только начинается: "Там была репетиция, тренировка, как я сказал, прелюдия к основным событиям. Все только начинается. Нам не до расслабления".

Александр Лукашенко обратил внимание на сложную обстановку в регионе и мире, в том числе вокруг Беларуси. "Польша и страны Прибалтики превратились, как видите, в полигоны для регулярных учений натовских войск. Ранее нейтральные Швеция и Финляндия (им-то чего неймется, сидели бы тихонько и помалкивали) стремятся в срочном порядке вступить в Североатлантический альянс, считайте - вступили фактически", - сказал он.

При этом, отметил Президент, не прекращается массированная гибридная агрессия против белорусского государства. "Со стороны так называемой беглой даже не оппозиции, а тех мятежников, которые быстро сбежали за пределы нашей страны. По своей сути эти люди являются одним из краеугольных камней политики Вашингтона и Брюсселя на нашем направлении и не только. И наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сделать из этого выводы и всеми возможными средствами сохранить страну, - заявил белорусский лидер. - И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. В этом не только моя, но и ваша задача. Люди очень верят в нас и знают, что мы всегда придем на помощь. Обеспечим спокойную и мирную жизнь наших людей, защитим страну от внешних и также внутренних угроз".

Обращаясь к участникам церемонии, Президент поблагодарил их за безупречную службу и надежность, пожелал новых достижений в службе и на работе, крепкого здоровья им, а также их родным, близким.