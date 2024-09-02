Лукашенко встретился со студентами Витебщины для серьезного разговора

Молодому поколению белорусов предстоит продолжить исторический путь республики в меняющемся с бешеной скоростью мире. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на мероприятии "Открытый микрофон с Президентом" со студентами вузов Витебской области, сообщает БЕЛТА.



"Сегодня у вашего университета день особенный. Не только потому что приехал Президент. Есть у нас и другой повод", - заметил Александр Лукашенко.



Во-первых, напомнил глава государства, на февральской встрече с ректорами он попросил спланировать посещение вузов как в столице, так и в регионах. "Во-вторых, назрела тема для серьезного разговора с вами - поколением, которому предстоит продолжить исторический путь Беларуси в меняющемся с бешеной скоростью мире", - заявил Президент.



Фото: БЕЛТА

