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Лукашенко встретился со студентами Витебщины для серьезного разговора
Молодому поколению белорусов предстоит продолжить исторический путь республики в меняющемся с бешеной скоростью мире. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на мероприятии "Открытый микрофон с Президентом" со студентами вузов Витебской области, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня у вашего университета день особенный. Не только потому что приехал Президент. Есть у нас и другой повод", - заметил Александр Лукашенко.
Во-первых, напомнил глава государства, на февральской встрече с ректорами он попросил спланировать посещение вузов как в столице, так и в регионах. "Во-вторых, назрела тема для серьезного разговора с вами - поколением, которому предстоит продолжить исторический путь Беларуси в меняющемся с бешеной скоростью мире", - заявил Президент.
Фото: БЕЛТА
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