"Задачи будут стоять очень серьезные" - Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы

Президент Беларуси 8 июля существенно обновил руководящий состав Могилевской области. Кадровые решения коснулись контролирующих должностей. Новым помощником главы государства в регионе стала Надежда Котковец, а главой Комитета госконтроля в Могилевской области - Юрий Фролов. На его место помощником Президента по Минску (из КГБ) пришел Дмитрий Реуцкий. Обновлены и руководители райисполкомов в Шкловском и Бобруйском районах. Александр Лукашенко назначил и своего нового помощника в Гомельскую область. Перед новым пулом руководителей наш Президент ставит ряд политических и земных задач. От каждого требуется максимальный уровень продуктивности. Все должны работать на главный результат - уберечь и сохранить страну.

Кадровые решения Президента

Кадровые решения для Могилевской области последовали сразу после адресного совещания, которое состоялось накануне.

Президент определил стратегию для юго-востока Могилевской области и Поозерья до 2030 года

Президент критиковал ситуацию в отдельных хозяйствах и районах.

Затем через несколько часов Александр Лукашенко подписывает стратегию развития для юго-востока Могилевской области и Поозерья - в Витебской - до 2030 года.

Кадровые решения не только локальные - в районах, но и ревизорские.

Н. Котковец назначена помощником Президента - инспектором по Могилевской области

В Могилевской области "глаза и уши" Президента теперь Надежда Котковец.

Кстати, во время недавней командировки на "БелИнтерГен-агро" уже стало понятно, что она вернется в руководящую обойму. Президент не то чтобы прозрачно намекал, а говорил прямо, что Котковец как человек деятельный и очень энергичный еще может принести много пользы стране. В 65 все только начинается. Стоит брать пример!

А. Лукашенко о назначении Котковец помощником: "Отдохнули и вперед"

"Надежда Николаевна, я Вас знаю давно. Вы человек активный. Наверное, опытнее за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько Вы и дальше будете таким активным человеком. Как Вы видите, засидеться на месте где-то там я Вам не дал, - сказал Президент. - Отдохнули немножко и вперед".

Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на эффективную работу нового помощника во взаимодействии с главой Администрации Президента Дмитрием Крутым. "Он у нас не аграрий, но, как и Вы, хороший экономист. Правда, у него больше превалирует макроуровень, а Вы хорошо знаете микроуровень", - подчеркнул глава государства.

Президент сказал, что помнит работу Надежды Котковец на различных должностях, тогда к ней не было претензий. Александр Лукашенко также знает о результатах ее научной деятельности за последнее время (она защитила кандидатскую диссертацию и получила степень кандидата экономических наук) и позитивно их оценивает. "Вы за это время (что меня удивило) и кандидатскую диссертацию защитили, прошлись по основным этапам развития нашего аграрного комплекса. Меня это удовлетворяет и устраивает", - сказал он.

Вся жизнь Надежды Котковец так или иначе связана с сельским хозяйством. Она работала с Александром Лукашенко еще во времена его председательства в знаменитом совхозе "Городец".

И дальше всю жизнь в команде Президента. С 2003-го по 2012-й занимала должность первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Стране она запомнилась.

Надежда Котковец, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области:

"На базе Могилевской области отрабатывается направления развития сельского хозяйства страны, перерабатывающих предприятий, обслуживающих предприятий сельского хозяйства. В Могилевской области очень серьезно развита промышленность, промышленные гиганты. Они тоже без внимания не должны остаться, потому что там тоже огромные трудовые коллективы".

"Работа помощника Президента по области - это в первую очередь люди, кадры", - отметила Надежда Котковец. По ее словам, в первую очередь Президент требует, чтобы люди могли спокойно трудиться, были уверены в своем завтрашнем дне, понимали, что они придут на работу, заработают и получат свою заработную плату, будут спокойны за свои семьи, за своих детей, за свое будущее. Президент сказал: "Ты можешь не стараться, ты дай результат".

Буквально накануне Президент проанонсировал, что ориентировочно в сентябре в Шклове на базе райагросервиса проведут семинар. Покажут, каким должен быть обычный сервис в небольшом районе.

Агросервисы, ПМК стране нужны, их будут сохранять и развивать. Преобразится и сам Шкловский район - у Президента большие планы. Команде в нагрузку такие же по объему задачи.

Сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране

Как подчеркнул Александр Лукашенко, внимание к данным территориям сохранится особенное: "Там ничего не заржавеет. Сколько я буду работать, столько я внимание буду уделять".

"Зная хорошо Шкловский район, я хочу создать относительно образцовый район для копирования по всей стране. Это очень важно", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в этом районе восстановлены все ключевые, необходимые для развития сельского хозяйства на местном уровне структуры, в том числе райагросервис, сельхозхимия, передвижные механизированные колонны (ПМК), льносеменоводческая станция. "Это все нам надо. Все это восстановлено. По стране в разной степени это реабилитировано и восстановлено", - сказал глава государства.

Важность подобных структур для успешного развития каждого района трудно переоценить, уверен глава государства. "Вы хорошо понимаете, что такое агросервис в таких районах. Без этого никакого развития района быть не может, - отметил Александр Лукашенко, обращаясь к назначенным чиновникам. - Я вообще не представляю работу председателя райисполкома, когда у него нет комбикормового завода, нет сельскохозяйственного обслуживающего предприятия, сельхозхимии, строительной какой-то отрасли… В Шклове мы это все, вспоминая прошлое, воссоздали на серьезном, высоком уровне".

Кроме того, в работе райагросервисов предполагается активное участие ведущих отечественных производителей. "Это сервисные центры для наших предприятий. Представители МТЗ, МАЗа, моторного завода - всех заводов, которые у нас существуют в стране, - пусть упираются тоже вместе с этими 118 районами, упираются и работают", - отметил Президент. - Поэтому Шкловский район должен быть образцово-показательным в этом плане".

М. Крицкий - новый глава Шкловского райисполкома

Сергей Бартош, который еще вчера присутствовал на совещании по ситуации в Могилевской области, вышел в отставку.

На его должность председателем Шкловского райисполкома Президент согласовал назначение бывшего председателя Бобруйского райисполкома Михаила Крицкого.

"Я там часто бываю, работал (ранее - прим. ред.), знаю каждый квадратный метр. Это будет непросто (руководить районом, находящимся в постоянном поле зрения главы государства - прим. ред.). Это будет очень непросто, Михаил Леонидович, - предупредил Президент. - И за то, что рискнули туда пойти, я Вам очень благодарен".

Вместе с тем Михаилу Крицкому было указано на отдельные недостатки во время его прошлой работы в Шкловском районе на различных должностях в сфере сельского хозяйства. Исправлять их поручено ему во взаимодействии с главой Администрации Президента, уполномоченным представителем Президента в Могилевской области Дмитрием Крутым и новым помощником Президента - инспектором по Могилевской области Надеждой Котковец, которая, к слову, также работала в Шкловском районе и очень хорошо его знает.

"Вы с Надеждой Николаевной там разберетесь, плохо или хорошо (сработал раньше - прим. ред.), чтобы она тебе показала все твои косяки, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому езжай в Шклов и исправляй. В помощь тебе один контролер, второй, который спать не даст. И ты же имей в виду: за все это отвечать надо".

Александр Лукашенко также напомнил о состоявшемся накануне совещании по развитию Могилевской области и принятом по итогам решении передать из республиканской собственности акции агрохолдинга Управления делами Президента в Шкловском районе в коммунальную собственность. "Вам передаем все предприятия: и комбикормовый завод (как игрушка), и "химия" (сельхозхимия - прим. ред.), сельхозтехника, ПМК - все-все есть для того, чтобы там работать, - обратил внимание Президент. - В Шкловском районе создано все для того, чтобы работать".

Михаил Крицкий, председатель Шкловского райисполкома:

"На шкловской земле я не гость. Я там проработал довольно приличный отрезок времени и в районно-исполнительном комитете, и в "Купаловском", поэтому, наверное, это логично. Я там знаю всех, знаю очень хорошо район, поэтому, я думаю, что поставленные задачи будут выполнены".

Задача новому руководителю: "Не уронить" Бобруйский район

На место Крицкого председателем Бобруйского райисполкома глава государства согласовал назначение Александра Кавранина. Он там же работал в должности первого зама, курировал сельское хозяйство.

Глава государства призвал Александра Кавранина "не уронить" Бобруйский район. Он также поручил Надежде Котковец, которая была назначена на должность помощника Президента - инспектора по Могилевской области, обратить пристальное внимание на этот вопрос.

А. Лукашенко назначил нового помощника по Гомельской области

Глава государства определил и своего нового помощника-инспектора по Гомельской области. Вакантную должность занял первый зампред Гродненского облисполкома Юрий Валеватый. Будет передавать "западный опыт" югу.

Лукашенко хочет, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую

"Я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую. В этом суть назначения Вас на эту должность", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также отметил, что должность помощника Президента в том или ином регионе - это в определенном смысле временный промежуточный пост. "У Вас определенные перспективы. Не могу сказать, большие - малые, но определенные. Вы знаете, что помощников после их успешной работы мы с удовольствием продвигаем на другие должности. Поэтому, Юрий Николаевич, я хочу посмотреть на Вас, как Вы будете работать самостоятельно и насколько с бывшим министром (бывших не бывает) Иваном Ивановичем Крупко (ранее занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия - прим. ред.), продвинете Гомельскую область", - сказал Президент.

Президент обратился к назначенным с напутствием. "Хочу всех помощников предупредить. Полезно это услышать и председателям райисполкомов. Я не хочу никаких конфликтов между помощником и губернатором. И те, и те - мои дети, образно говоря", - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что это не значит, что помощники Президента должны ходить и брать под козырек перед руководителями облисполкомов. "Да, надо помогать. Вы будете отвечать за развитие ситуации в области. Но надо иметь свою точку зрения. Вы - инспекторы по кадрам. Кадры решают все, как говорил классик. Есть хороший руководитель – значит, дело пойдет. Поэтому через кадры, которые вы будете курировать на местах, я буду смотреть на вашу работу", - отметил Александр Лукашенко.

"Я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую. В этом суть назначения Вас на эту должность, - подчеркнул глава государства. - Главное, чтобы Гомельская область если не была Гродненской (это очень сложно в связи с теми условиями, в которых находится Гомельская область, и земли немножко другие), то чтобы была похожа. Думаю, вот эта связка с Иваном Крупко (председатель Гомельского облисполкома - прим. ред.) даст результат. Очень на Вас надеюсь".

Помощник А.Лукашенко в Минске - Д. Реуцкий

Предыдущий помощник Александра Лукашенко в Минске Юрий Фролов теперь тоже в обновленной команде Могилевской области. Отныне председатель Комитета госконтроля в регионе. Вместо него на должность помощника Президента - инспектора в Минске - назначен Дмитрий Реуцкий, уже бывший зампред главы КГБ. В этой должности проработал 6 лет. А прежде работал начальником управления КГБ по Минску и Минской области. Нет сомнений, что делать - знает.

Александр Лукашенко рассказал, с чем связано назначение Реуцкого помощником Президента по Минску

Глава государства отметил, что Дмитрий Реуцкий хорошо понимает специфику работы в Минске, так как жил и работал в столице. "Ваше назначение связано с тем, чтобы Вы не позволяли, как в народе говорят, чтобы рука руку мыла. Кадры должны заниматься своими вопросами как следует. Подойти (к этому вопросу - прим. ред.) надо принципиально", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что Дмитрий Реуцкий, вступая в новую должность, не будет находиться в подчинении у председателя Мингорисполкома. В этой связи Александр Лукашенко высказался в целом о роли помощников: "Вы, если можно так сказать, глаза и уши Президента. Это тоже мне Вам объяснять не надо".

Вместе с тем помощникам Президента необходимо работать с местными органами власти для реализации поставленных задач.

Президент нотаций не читал. Люди опытные. Все прекрасно понимают складывающуюся обстановку вокруг Беларуси, как это отражается внутри страны. Требование одно - результат.

А. Лукашенко: Беларусь надо уберечь от катаклизмов и войн

"Я вам говорю про экономику, организацию вашей работы, но не забывайте, что вы и политики там на местах. Райкомов партии нет, к сожалению. Я уже сегодня чувствую этот недостаток. На местах все-таки тогда (в советские времена - прим. ред.) много было ерунды, но партийные органы наблюдали за тем, что происходит. И посмотрите: Китай взял нашу систему. Развивается как следует, потому что система работает. Там шапкозакидательством никто не занимается".

"Знаю, что меня начнут после этого замечания критиковать, что мы тут по следам китайцев идем. К сожалению (я Си Цзиньпину недавно говорил), мы потеряли этот след. Мы уже по следам китайцев вряд ли пойдем, даже если захотим", - констатировал глава государства.

"Но задачи будут стоять очень серьезные. И политические, и вот на юге очень актуальна безопасность наших людей. Должен сказать, что Иван Иванович Крупко (председатель Гомельского облисполкома - прим. ред.) молодец в этом плане. Да и в Брестской области они не отпихиваются от этих вопросов. Не говоря уже про Гродненскую, где генерал командует (речь о нынешнем председателе Гродненского облисполкома Юрии Караеве - прим. ред.). Поэтому придется и этими вопросами заниматься. Такая наша жизнь", - сказал Президент.

"Нам надо уберечь нашу страну от катаклизмов и войн, чтобы мы спокойно, тихо делали свое дело. И чтобы Беларусь развивалась теми темпами, как сейчас, была красивым, уютным местом для жизни наших людей. У нас есть все", - подчеркнул глава государства.

Неважно - помощник Президента или председатель райисполкома. Все работают на общее дело. И должны работать в связке. Конкуренция или личное в этом плане точно не уместны.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в этом году урожай на полях хороший, нужно приложить все усилия, чтобы убрать его без потерь. "Особенность в том, что надо, чтобы комбайны и зернотоки были в порядке. Вы же видите, что дожди идут. Дай бог, чтобы прекратились. Но завтра-послезавтра циклон, который движется к нам с северо-запада, нас еще потреплет прилично. Это я по снимкам из космоса посмотрел. Поэтому нам надо это пережить", - отметил белорусский лидер.

Глава государства при этом не драматизирует ситуацию в целом, отмечая, что небольшие дожди в момент налива зерновых и созревания основных культур наоборот пойдут на пользу. Но есть культуры, которым в этих условиях надо уделить особое внимание. "Боюсь за картошку. Я вчера вечером поехал на поле и посмотрел картошку. От фитофторы надо уберечь картофель при такой погоде. А так все развивается отлично", - сказал он.

Обильные осадки способствуют и заготовке кормов. "Не было бы счастья - несчастье помогло. Укосы трав хорошие. А кто еще подкормил азотом немножко травы после второго укоса, будет иметь хороший третий. Все развивается неплохо", - отметил Александр Лукашенко.

Президент еще раз акцентировал внимание на качественной подготовке к основному этапу уборочной кампании. Должны быть в готовности не только комбайны и зернотоки, но решены вопросы с обеспечением кадрами. "Это преступление, если на каком-то комбайне не будет хорошего механизатора. А они наполовину хорошие на промышленных предприятиях, - сказал он. - На комбайнах, энергонасыщенных тракторах, технике должны быть люди. Их нужно задействовать из городов там, где нет своих комбайнеров. Принять по-человечески. Они там заработают хорошие деньги".

"Второй вопрос - зерносушильное хозяйство. В связи с такой погодой - вопрос номер один", - добавил глава государства.

Он ориентировал чиновников по-хозяйски подходить к решению тех или иных вопросов и шевелиться, не сидеть в кабинетах. "Но и не болтайтесь по полю, не мешайте работать руководителям хозяйств. Все должно быть в меру", - напутствовал Александр Лукашенко.

Он также напомнил о своем поручении, чтобы председатели райисполкомов лично держали на контроле и отвечали за работу отстающих хозяйств в районах.

Уже сегодня многих новых руководителей ждал переезд - сразу в работу. Учитывая количество задач и проанонсированные мероприятия, Президент собирается в регионы.