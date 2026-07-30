Задачи для Брестской области, стратегия "Горизонта" и развитие БЭЛЗ - в центре внимания Лукашенко

30 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Брест. Главные темы его командировки - задачи для Брестской области, стратегия "Горизонта" и развитие электролампового завода.

Александр Лукашенко поручил активнее осваивать рынок светодиодных ламп и в целом до конца года обновить стратегию предприятий "Горизонта". Важный акцент для всех в стране: сконцентрироваться на проектах, где у белорусов сильные компетенции.

От промышленности сегодня ждут больше. А без дисциплины - трудовой и технологической - вряд ли получится добиться результата. Это сегодня как никогда актуально и для АПК, ведь в разгаре уборочная кампания.

Президент в Бресте

Несмотря на то что у президентских командировок по стране всегда есть генеральная тема, разговор так или иначе касается всего, чем живет сегодня область. Статус первого региона обязывает держать марку. Брестчане и первыми вступают в страду - здесь уже давно кипит работа в полях. Александр Лукашенко сразу по прилете честно рассказал о впечатлениях: от южан ожидал все-таки большего.

Задачи на уборочную, виды на урожай и наведение порядка

"Лило везде одинаково. Сейчас надо убрать хлеб. В целом по стране (урожай. - Прим. ред.) должен быть не ниже уровня прошлого года. Если 12 млн тонн дадите - это будет великое достижение, - сказал Александр Лукашенко. - Но даже 11,5 млн тонн - это хорошо".

Еще одно требование главы государства к председателю Брестского облисполкома Петру Пархомчику - навести порядок и искоренить бесхозяйственность в регионе. "Я хочу сказать, что бардачок у тебя есть на отдельных местах. На крышах каких-то старых заброшенных объектов выросли деревья, их надо убрать. Где-то прикопать какой-то овраг и засыпать, но в обороте чтобы были земли, - подчеркнул он. - Надо наводить порядок в Брестской области".

Лукашенко о соблюдении дисциплины

Подход Президента предсказуемо принципиальный - и неважно речь о промышленности либо об АПК: без пресловутой дисциплины и ответственного подхода как ни крути толку не будет ни там, ни там.

"Наша самая главная проблема - отсутствие технологической и трудовой дисциплины. Все можем, если есть дисциплина. Где Президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю, - заметил Александр Лукашенко. - Надо наш народ приучать к дисциплине. Будет дисциплина - мы все сможем".

Лукашенко на совещании по развитию холдинга "Горизонт" подчеркнул важность соблюдения дисциплины "Технология диктует нашу дисциплину. Нельзя сделать иначе, чем положено по технологии", - подчеркнул Президент Беларуси

Лукашенко также объяснил, с чем связано решение направлять в армию недобросовестных работников уборочной.

"Это не для того, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Если ты не хочешь работать на этой работе, мы тебя проверим на другой. Нормальной мужской и женской работе - в армии. Там комары, мошки и прочее. Пусть там послужат. Это не какое-то издевательство над людьми, мы просто даем возможность проявить себя на другой работе - мужской сложной работе", - объяснил глава государства.

Лукашенко объяснил, зачем будут отправлять в армию недобросовестных аграриев "Это не для того, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Если ты не хочешь работать на этой работе, мы тебя проверим на другой", - отметил белорусский Президент

Инвестпроекты для развития производств

Ощутимый эффект для регионов уже дала инициатива "Один район - один проект". Задумка от жизни - и на периферии должны быть нормальные рабочие места, а значит зарплата для людей. Но изобретать велосипед на местах никто не требует - вся соль в том, чтобы отталкиваться от того, что белорусы действительно неплохо умеют. То есть задействовать по максимуму наработанные компетенции.

"Надо в правительстве взять крен на развитие того, что мы умеем", - отметил Лукашенко.

Президент обратил внимание председателя Брестского облисполкома и на необходимость обеспечить надлежащие условия для хранения сена: "Сено в рулоны свернули - и бросили. Сено должно лежать под крышей. Или шапку какую-то для этих рулонов придумай, чтобы не намокло. Сено спрессованное, попадет туда вода - все сгниет. Я это знаю из опыта".

Александр Лукашенко также потребовал навести порядок в Беловежской пуще. "Не только по дороге, где я пролетал, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев. Я недоволен тем, что творится в Беловежской пуще, надо порядок наводить", - заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко о состоянии дел в Брестской области: В общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет Одно из требований главы государства - навести порядок и искоренить бесхозяйственность в регионе

"Неплохо ты работаешь здесь, но надо больше. Начинай с будущего года наводить в Бресте порядок. Я очень на тебя рассчитываю", - сказал Александр Лукашенко Петру Пархомчику.

Такой подход очень даже применим для Брестского электролампового завода, куда тоже приехал Президент. Предприятие - единственный производитель ламп накаливания в Беларуси, и теперь уже не только их. Давно работает под крылом холдинга "Горизонт".

Говоря о производствах, в которых у белорусов есть компетенции, Лукашенко обратил внимание на БЭЛЗ. Основной продукцией предприятия были лампы накаливания, хотя сейчас во всем мире растет спрос на светодиодные лампы. Компетенции по их производству есть и у отечественных производителей, в том числе у Брестского электролампового завода.

История Брестского электролампового завода

Брестский электроламповый - предприятие с 60-летней историей. В свое время это был серьезный центр светотехники и промышленный узел союзного значения. Тяжело дались 1990-е и разрыв связей советского периода. Но еще более серьезным испытанием для промышленников стала глобальная светодиодная революция, которая началась примерно к концу нулевых. Именно тогда началась перестройка мирового рынка. Пришлось перестраиваться и БЭЛЗ.

Жанна Дашкевич, начальник отдела по качеству Брестского электролампового завода, рассказала о новой линии производства светодиодных ламп: "Мы активно переходим, как и все мировые производители, на производство именно светодиодных ламп, так как это энергоэффективность. Вся наша продукция проходит стопроцентный контроль качества".

Юрий Предко, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт":

"Сегодня ситуация меняется, вытесняют новые технологии, поэтому завод проходит модернизацию и перестраивается на современное диодное освещение. И, соответственно, повышаем нашу эффективность работы. Стратегическая линия - обеспечить всю номенклатуру, быть конкурентоспособным на рынке, выпускать качественную продукцию. Мы знаем, как делать, у нас есть компетенция".

Президент посетил Брестский электроламповый завод

Пока горит одна светодиодная лампа, выходят из строя более 10 ламп накаливания. То есть экономичность и энергоэффективность налицо. Спрос на стандартные лампочки расти не будет, так что перестраиваться и обновлять линии необходимо. Правда, скорости модернизации не впечатляют.

Не только этот завод - вся промышленность сегодня должна "шевелиться". Это слова Президента. И прежде чем погрузиться в конкретику производства, Александр Лукашенко поинтересовался в целом положением дел в регионе. Валовый региональный продукт растет, радуются брестчане результатам по молоку, занимаются социальной инфраструктурой.

Президент озвучил ключевые требования при строительстве соцобъектов и жилья

Александр Лукашенко обозначил еще одно требование: при строительстве ни в коем случае не следует затрагивать сельскохозяйственные и лесные земли. "На земли сельхозназначения и лесные угодья - ни шагу. Хватает земель - там стройте жилье", - подчеркнул глава государства.

"И старайтесь строить своими трестами. У нас, особенно в Брестской области, мощные строительные тресты. Пусть берут землю и строят жилье. И частные компании, которые работают как тресты", - констатировал он.

Кстати, предложения просто закрыть завод, раз на обычные лампочки упал спрос, звучали. Но разрушать не строить. Именно в такой президентской логике стремление сохранить промышленную площадку.

Лукашенко: Будет жить промышленность - будет жить страна

На старте совещания о перспективах развития всего холдинга "Горизонт" Александр Лукашенко особо подчеркнул, что фокус президентского внимания и контроля одинаково сосредоточен на всех важных сферах.

"Замечаю, что некоторые у нас "умные специалисты" начали говорить о том, что Президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает, - сказал глава государства. - Я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность - не меньше. Особенно то направление, где присутствую (холдинг "Горизонт" занимается в том числе производством телевизоров. - Прим. ред.). Потому что, как и у вас, моя жизнь начинается каждый день с телевизора и заканчивается (телевизором. - Прим. ред.)".

"Будет жить промышленность - будет жить страна. От промышленности мы имеем основные результаты", - заметил Александр Лукашенко.

Если говорить не только о текущей ситуации, а более глобально, то особое внимание к сельскохозяйственной отрасли связано с задачей сохранить деревню.

"Меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласен кто-то со мной или нет. Я так считаю, - заявил белорусский лидер. - Деревня - это люди. Для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа. А это прежде всего сельское хозяйство".

Хотя даже в сельскохозяйственных регионах немало сделано в плане развития промышленности, в том числе в рамках программы "Один район - один проект", реализацию которой планируется завершить в 2030 году. "В каждом районе, где только возможно, создадим новые рабочие места, - отметил Президент. - Новые перспективные производства у нас будут".

В то же время сейчас в поле зрения главы государства ход уборочной кампании, особенно в разрезе регионов страны, поскольку темпы работ и погодные условия различаются. "Тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас, - сказал Президент. - Первый вопрос - это уборка хлебов. Молодцы брестчане - как всегда неплохо работают. Но не восхитительно. Есть куда двигаться. Честно сказать, я ожидал большего. Хлебные места и районы у вас, но только пятую часть убрали хлебов. Поэтому есть над чем работать".

Окно возможностей для производителя

Положение дел на заводе БЭЛЗ не без нареканий. Но реальное окно возможностей для производителя на рынке сегодня есть. Емкость только союзного рынка - 350 млн светодиодных ламп.

Лукашенко предложил искать инвестпроекты для развития действующих производств в регионах Президент отметил, что создавать новые производства в районах не всегда есть необходимость, если там уже действуют предприятия, обеспечивающие людей работой

"Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может", - сказал Александр Лукашенко.

"Без освещения, без лампочки - никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ни в космическом аппарате - нигде. Поэтому это предприятие должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим", - подчеркнул Президент.

В первую очередь, по словам Президента, надо определиться, какие комплектующие для изготовления светодиодных ламп можно произвести в стране. По мнению специалистов, налаживать производство светодиодов экономически нецелесообразно, их проще закупить по импорту. "Первое, что должны сделать, - надо определиться, что мы сами будем делать в этой лампочке (светодиодной. - Прим. ред.), а что не будем, не должны и не сделаем, потому что столько денег нет. Их миллиарды производят, придется покупать. Хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт - 60 % или больше в стоимости светодиодной лампочки, - сказал Александр Лукашенко. - Определитесь. Если надо запчасть, комплектующую делать - скажите, будем определять этот проект".

"Если нужна какая-то небольшая копейка для этого, приемлемые кредиты, мы вас прокредитуем. Это касается всех проектов. Но под условие: сегодня вы деньги взяли - завтра вы их вернули", - отметил Александр Лукашенко.

Контуры стратегии развития Брестского электролампового завода

При должном подходе брестский производитель сможет спокойно конкурировать. Для этого нужно оперативно завершить модернизацию, создать взаимовыгодную промышленную кооперацию, искать экономику в каждой детали лампочки, постепенно увеличивать локализацию - в этом видятся контуры промышленной стратегии.

Лукашенко потребовал принять действенные меры по недопущению реализации в стране некачественной или фальсифицированной продукции, а также товаров, полученных по серым схемам, в том числе и в интернете.

Требование обновить стратегию развития холдинга "Горизонт" до конца года

Требование увеличивать локализацию актуально для всего холдинга "Горизонт". Ситуацию Президент назвал не самой оптимальной. Есть тревожный звоночки - нужно реагировать.

"До конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации", - поставил задачу Александр Лукашенко.

"Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Нельзя загубить этот процесс своей нерасторопностью", - подчеркнул Президент.

С чего начинал и к чему стремится брестский завод - можно понять по презенту, врученному главе государства. В подарке отражается вся история производителя, а сегодня пишут ее новую главу. Пока Александр Лукашенко сделал промежуточные оценки. Окончательные выводы будут по итогам года.