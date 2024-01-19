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Лукашенко назвал способ, как уберечь детей от негативного влияния интернета
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом СЗАО "БЕЛДЖИ" ответил на вопрос, как уберечь детей от негативного влияния интернета, сообщает БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что прежде всего надо обеспечить занятость детей, загрузить их, чтобы поменьше времени оставалось на то, чтобы "сидеть в интернете". И в этом плане крайне важен личный пример родителей, задача которых - приобщать детей к труду, а не растить их избалованными. Кроме того, не стоит искусственно ограждать детей от трудностей, убежден Президент, потому что через их преодоление формируется характер, приходит понимание, как устроена жизнь.
"От трудностей их не надо отводить и уберегать. Пусть они почувствуют трудности", - посоветовал Александр Лукашенко.
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