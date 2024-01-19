Лукашенко назвал способ, как уберечь детей от негативного влияния интернета

Глава государства подчеркнул, что прежде всего надо обеспечить занятость детей, загрузить их, чтобы поменьше времени оставалось на то, чтобы "сидеть в интернете". И в этом плане крайне важен личный пример родителей, задача которых - приобщать детей к труду, а не растить их избалованными. Кроме того, не стоит искусственно ограждать детей от трудностей, убежден Президент, потому что через их преодоление формируется характер, приходит понимание, как устроена жизнь.