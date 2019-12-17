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Законодательство об административных правонарушениях усовершенствуют в будущем году
За последнее десятилетие их количество выросло почти в два раза. Основная часть - более 80 % - в сфере правил дорожного движения. Однако статистика показывает, что за этими цифрами нередко стоит много вопросов относительно справедливости наказаний. Кроме того, зачастую белорусам приходится не соблюдать правила из-за вынужденных обстоятельств. Важно системно пересмотреть положения действующих кодексов. Александр Лукашенко подчеркнул: главный критерий работы - не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактика и реальное сокращение проступков.
Новый законопроект к июлю 2020 года
По поручению Президента в состав экспертной комиссии, кому предстоит обновить законодательство, вошли руководители госорганов, парламентарии и ученые. В течение полугода им предстоит совместная работа. К июлю 2020-го соответствующий законопроект должен быть на столе Президента. Далее документ внесут в парламент.
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