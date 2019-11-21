Закрытая связь как элемент суверенитета

В центре внимания Президента было комплексное развитие отечественных систем связи



Закрытая, или правительственная связь как элемент суверенитета и безопасности, свой высокотехнологичный кластер и прикладная научная школа, и даже как брендовая экспортная позиция на высочайшем президентском и правительственном уровне! Именно в таком контексте обсуждались отечественные разработки. Причем как в стационарном исполнении (можно увидеть на рабочих столах топ-управленцев), так и в мобильном. Эти ноу-хау Главе государства недавно демонстрировали в Минском районе. Объект секретный. Тогда же Александр Лукашенко поручил проверить всю работу по этому направлению и устранить возможные недостатки.







Во всем мире разработки в сфере защищенной связи ценятся особо. Помним скандал с прослушкой спецслужбами США германского руководства вплоть до личного телефона канцлера Ангелы Меркель. Уже тогда стало очевидно: защита данных на таком уровне - это вопрос независимости и хранения госсекретов ценой в десятки миллиардов долларов. Отсюда столь пристальное внимание к отечественному продукту, и что важнее - к национальной школе шифрования. Она есть далеко не у каждого, даже продвинутого в технологиях государства.



Большая часть совещания прошла в закрытом для прессы режиме. Что неудивительно, детали и даже направления развития подобных систем во всем мире составляют гостайну. Главный итог - Беларусь продолжит в национальных и коммерческих интересах ускоренно развивать эту область высоких технологий.



