"Закрытых тем нет": Лукашенко обсудил с правительством Индонезии совместные проекты

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию, впереди важные переговоры с руководством страны. 1 июля в Джакарте у белорусского лидера состоялись встречи с членами правительства для обсуждения вопросов реализации важнейших инвестиционных проектов.

Сферы интереса самые разные - от обеспечения продовольственной безопасности до машинпрома, фармацевтики, образования. Как скажет Президент, закрытых тем нет - Минск настроен расширять сотрудничество.

Большое азиатское турне белорусского Президента вызвало немалый резонанс. Хотя визит в Индонезию Александр Лукашенко анонсировал лично, здесь его давно ждали. После переговоров в Пекине белорусский борт № 1 взял курс на Джакарту.

Борт Президента сопровождали истребители военно-воздушных сил Индонезии Су-30, которые, кстати, модернизировали в Беларуси. Такой момент - скорее протокольная редкость, чем традиция, знак особого отношения к высокому гостю.

В Джакарте состоится встреча лидеров Беларуси и Индонезии

Побывать в Джакарте Александр Лукашенко обещал своему коллеге Прабово Субианто еще год назад. Договорились вести предметный разговор по конкретным сферам сотрудничества.

Джакарта встречает почти экваториальной жарой, хотя в эти дни здесь припекает прямо как в родной Беларуси. К встрече в аэропорту добавили национального колорита - приветствие с участием народного ансамбля.

Президентский кортеж сопровождает почетный эскорт мотоциклистов. Принципиальный момент для белорусской стороны - начать визит с максимально практической стороны. Накануне в индонезийской столице прошел бизнес-форум, а Александр Лукашенко сразу по прилете проводит встречи с членами правительства, чтобы максимально погрузиться в повестку общих проектов и вопросов.

Среди участников разговора - министр инвестиций, министр сельского хозяйства и глава государственной нефтегазовой корпорации. Подготовка к визиту была самая серьезная. Президент сразу дал понять, что закрытых тем нет и не будет.

Белорусский лидер заявил, что готов оперативно решать любые возникшие вопросы без волокиты, напомнив о ранее обсуждавшихся темах сотрудничества в сельском хозяйстве, фармацевтике и продовольствии. Он подчеркнул, что Беларусь готова помочь и предложил гостям посетить белорусские предприятия, заверив, что все заинтересовавшие их проекты реализуемы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"У нас закрытых тем сотрудничества с Индонезией нет, наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество, поэтому давайте будем договариваться, если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия. Мы также рассмотрим взаимно любые ваши предложения. Хотели бы, чтобы без всякой волокиты и задержек, если мы будем создавать у вас здесь предприятие по совместному производству интересующих вас товаров, вполне возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо, а мы прямо скажем наши возможности. Но, еще раз подчеркиваю, чтобы определиться с нашими возможностями, вы посмотрите на Беларусь, на что способна страна".

Беларусь намерена расширять сотрудничество с Индонезией

Делегации из Индонезии уже не раз бывали в Минске, но и без этого им была известна репутация страны еще с советских времен - Беларусь не разбазарила компетенции, технологии, а наоборот, только наращивает производственную базу и возможности.

"Вы хорошо знаете, что наши возможности - прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. Тоже знаете, что это была одна из самых развитых стран мира. Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям. Самое главное, я знаю цели, к которым вы стремитесь, на пути к этим целям мы можем быть вам полезны с нашими технологиями", - отметил Президент.

Индонезия занимает стратегическое положение в регионе. С ключевым игроком в АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) выстраивать такой диалог и сотрудничество есть и политический, и экономический смысл.

Росан Перкаса Руслани, министр инвестиций, глава Инвестиционного координационного совета, гендиректор Суверенного фонда благосостояния Индонезии "Данантара":

"В очень открытой и доверительной манере нам удалось обсудить с белорусской стороной вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия между Беларусью и Индонезией. Президент Беларуси в очень открытой и доверительной манере представил свое видение, как сделать сотрудничество между нашими странами взаимовыгодным, каким образом наши экономики, наши усилия могли бы дополнять друг друга. Мы очень благодарны Президенту Республики Беларусь за то, что он предложил не только пути улучшения экономики нашей страны, но и улучшения человеческого капитала Индонезии, потому что для нас одной из ключевой целей является вопрос, каким образом мы можем использовать наши человеческие ресурсы, как сделать их более конкурентоспособными, как их улучшить".

Для страны, где население уверенно приближается к почти 300 млн человек, ребром становится вопрос продовольственной безопасности. Банально - нужно накормить людей. Львиная доля закупок приходится на продукты, молочку. Беларусь готова поставлять на индонезийский рынок широкую линейку продуктов питания, в том числе халяль. В их политику индустриализации вписывается белорусская техника и промышленная кооперация в перспективе.

Аиди Амран Сулайман, министр сельского хозяйства, глава Национального агентства по продовольствию "Бапанас":

"В Индонезии выполняются задачи по расширению сельхозпроизводства. В растениеводстве это, например, возделывание риса. С белорусской стороной обсуждаются вопросы поставки необходимой для этого техники. Наша задача - увеличить производительность и снизить издержки, поэтому я хочу усилить двустороннее сотрудничество с Беларусью".

Саймон Алоизиус Мантири, президент-директор государственной нефтегазовой корпорации "Петрамина":

"Кроме технологий, также очень важна подготовка кадров. Мы отметили важность для нас развития человеческих ресурсов, поэтому мы хотели бы видеть крепкое сотрудничество в сферах технологий и их передачи, но также в подготовке наших людей в Индонезии".

Последний год стал насыщенным для правительств. Детальное обсуждение всех направлений работы было и накануне на встрече деловых кругов - в Джакарте еще продолжает работу министерский пул и бизнес. Контракты на десятки миллионов долларов есть в общей копилке, пока сумма растет. Заложниками сложной логистики ни Минск, ни Джакарта быть не собираются.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Углубленная кооперация в сельскохозяйственной сфере - это не только поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начинают поставки техники непосредственно с комплексного подхода, предусматривающего создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах - и грузовая техника, и карьерная техника. Также затрагивались вопросы и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. Основная задача - максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов".

Беларусь и Индонезия готовят дорожную карту сотрудничества. Встреча лидеров откроет новые возможности. Есть и практические вещи для людей - белорусская сторона предлагает безвиз и прямой рейс между странами.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Нам очень интересно сотрудничество с Индонезией по многим причинам. Первое - это достаточно серьезный международный игрок с растущим ВВП и влиянием на мировые процессы. Сотрудничество на международной арене, взаимная поддержка - это одна тема. Второе - торгово-экономическое сотрудничество. Здесь все развивается по тому плану, который мы наметили с нашими индонезийскими друзьями. Уже по итогам 2025 года наш товарооборот вместе с услугами превысил 600 млн долларов. В этом году позитивная динамика сохраняется с преимущественным ростом нашего экспорта".

Уже 2 июля состоится насыщенный переговорный день в Индонезии, президенты проведут несколько раундов встреч. Будет подписан пакет международных документов. В любом случай для Минска и Джакарты это будет день большой перезагрузки двусторонних отношений.