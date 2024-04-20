Заложенный Президентом Беларуси на субботнике яблоневый сад передадут под опеку школьников

Заложенный Президентом Беларуси Александром Лукашенко во время республиканского субботника яблоневый сад передадут под опеку местных школьников. Об этом глава государства заявил журналистам, пишет БЕЛТА.



Белорусский лидер принимал участие в субботнике на своей малой родине, где занимался посадкой яблонь.



"Мы это делаем, чтобы потом школьникам передать. Чтобы они тут ухаживали и результаты своего труда забирали себе. Как я говорил, у каждой школы должен быть свой приусадебный участок, где можно поковыряться и по земле походить, руками прикоснуться. Чтобы дури было меньше в голове. Эти школьники в качестве своего приусадебного участка будут работать здесь", - сказал глава государства.



Александр Лукашенко пояснил, что раньше на землях под заложенным садом были крестьянские наделы. Но теперь уже деревенские усадьбы используются в основном как дачи, а нынешние владельцы и наследники задействуют под огороды лишь небольшую часть земли.



"Это был пустырь. Мы его разработали. Чтобы не пропадало, решили отдельными сортами высадить яблони", - рассказал Президент.