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Заместителем премьер-министра Беларуси назначена Наталья Петкевич
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Наталью Петкевич заместителем премьер-министра Республики Беларусь. Она будет курировать социальный блок вопросов, пишет БЕЛТА.
До настоящего времени Наталья Петкевич занимала пост первого заместителя главы Администрации Президента Беларуси.
"Что касается Администрации Президента. Я уже сказал, что Наталье Владимировне недолго пришлось проработать на этой работе. Относительно. Ведь она у нас не новый человек (Наталья Петкевич и в прошлые годы занимала различные руководящие посты в Администрации Президента. - Прим. БЕЛТА), работу эту знает. И хорошо. Я ее рассматривал раньше на должность вице-премьера, - сказал Александр Лукашенко. - Здесь социальный блок у нас, наверное, самый сложный. С вашими подходами и дисциплинированностью, требовательностью я уверен, что мы наконец-то сможем решить не только вопросы производства кинофильмов нормальных - не понимаем, оказывается, что нам надо кино из всех идеологических составляющих. Поэтому я уверен, что не только кино, культура, но и спорт, и здравоохранение очень важно, образование".
Александр Лукашенко в этом плане упомянул о сотрудничестве со странами Африки, где в том числе востребован опыт Беларуси в здравоохранении, образовании и по другим направлениям.
Петкевич Наталья Владимировна родилась в Минске в 1972 году. В 1994 году окончила юридический факультет Белорусского государственного университета. Кандидат юридических наук.
С 1994 года начала работать в Администрации Президента Беларуси. В 1994-1995 годах занимала должность ведущего специалиста отдела государственного права государственно-правового управления.
1995-1998 годы - главный специалист, советник-консультант, заведующий отделом государственного и международного права государственно-правового управления.
В 1998-1999 годах работала начальником управления государственного и международного права главного государственно-правового управления, в 1999-2001 годах - заместителем начальника главного управления - начальником управления государственного и международного права главного государственно-правового управления.
2001-2004 годы - пресс-секретарь Президента Беларуси.
2004-2009 годы - заместитель главы Администрации Президента Беларуси.
2009-2010 годы - первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси.
2011-2014 годы - помощник Президента Беларуси.
В 2015-2019 годах занимала должность генерального директора ОАО "ШАНТЭР".
С июня 2024 года работала первым заместителем главы Администрации Президента Беларуси.
В мае 2025 года назначена заместителем премьер-министра.