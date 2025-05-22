Заместителем премьер-министра Беларуси назначена Наталья Петкевич

"Что касается Администрации Президента. Я уже сказал, что Наталье Владимировне недолго пришлось проработать на этой работе. Относительно. Ведь она у нас не новый человек (Наталья Петкевич и в прошлые годы занимала различные руководящие посты в Администрации Президента. - Прим. БЕЛТА), работу эту знает. И хорошо. Я ее рассматривал раньше на должность вице-премьера, - сказал Александр Лукашенко. - Здесь социальный блок у нас, наверное, самый сложный. С вашими подходами и дисциплинированностью, требовательностью я уверен, что мы наконец-то сможем решить не только вопросы производства кинофильмов нормальных - не понимаем, оказывается, что нам надо кино из всех идеологических составляющих. Поэтому я уверен, что не только кино, культура, но и спорт, и здравоохранение очень важно, образование".