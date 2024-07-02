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Западные наследники нацистов начали новый "крестовый поход" - Лукашенко
Западные наследники нацистов начали новый "крестовый поход". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщает БЕЛТА.
"80 лет прошло, но мы вздрагиваем, когда слышим слова "оккупация", "геноцид", "карательные операции", "лагеря смерти", "гетто". Мы со слезами смотрим на лица людей, переживших этот ужас. Фото- и кинохроника тех лет - наша память и наша боль. Потому что в каждом кадре - история наших семей. Нужна ли эта правда Западу? Нет. У руля наследники тех, кто капитулировал. Наследники и идейные, и прямые. Для них в 1945-м ничего не закончилось. Более того, начался новый "крестовый поход", - заявил Александр Лукашенко.
"Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводу. Снова не понимают, что этот зверь неуправляем. Он сорвется, но придет к ним, в их же дома", - заметил Президент.
Фото: БЕЛТА
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