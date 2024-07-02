Западные наследники нацистов начали новый "крестовый поход" - Лукашенко

Западные наследники нацистов начали новый "крестовый поход". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщает БЕЛТА .



"80 лет прошло, но мы вздрагиваем, когда слышим слова "оккупация", "геноцид", "карательные операции", "лагеря смерти", "гетто". Мы со слезами смотрим на лица людей, переживших этот ужас. Фото- и кинохроника тех лет - наша память и наша боль. Потому что в каждом кадре - история наших семей. Нужна ли эта правда Западу? Нет. У руля наследники тех, кто капитулировал. Наследники и идейные, и прямые. Для них в 1945-м ничего не закончилось. Более того, начался новый "крестовый поход", - заявил Александр Лукашенко.