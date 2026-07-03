Зарубежные лидеры поздравили Президента Беларуси и белорусский народ с Днем Независимости

В истории Беларуси существует много важных дат, но День Независимости мы отмечаем именно 3 Июля - в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Это исторически значимая дата в судьбе страны, ставшая символом свободы и мира.

Спустя более чем 8 десятилетий вызовы изменились. Сегодня наше оружие - это защита подлинных фактов о том великом подвиге от попыток переписать прошлое. И на этом информационном рубеже у нашей страны мощный тыл.

Президента Беларуси и белорусский народ поздравили руководители России, Китая, США, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Монголии, Турции, КНДР, Пакистана, Израиля, Саудовской Аравии, Омана, ОАЭ, Египта, Бахрейна, Вьетнама, Никарагуа, Мьянмы, ЮАР, Марокко, Алжира, Иордании, Камбоджи, Палестины, Судана и даже Республики Чад. Одним из первых по союзной традиции телеграмму направил Владимир Путин.

Из Поднебесной с наилучшими пожеланиями! Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко, пожелав ему крепкого здоровья и благополучия. Глава КНР подчеркнул, что видит Беларусь сильной и процветающей державой, а ее жителям искренне желает мирного неба над головой и счастливого будущего.

Дипломатическая почта из-за океана: Дональд Трамп направил свои поздравления в адрес Президента Беларуси. Этот жест вновь приковывает внимание к диалогу между Минском и Вашингтоном.

Из самого сердца Анкары прилетели теплые турецкие поздравления. Президент этой страны обратился к белорусскому лидеру со словами глубокого уважения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что отношения между странами характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и тесного взаимодействия. Сердечные поздравления и наилучшие пожелания поступили и от лидера Таджикистана. Прилетели поздравительные телеграммы из КНДР и Объединенных Арабских Эмиратов.

К праздничному марафону присоединяются страны Персидского залива и Северная Африка. Из Маската теплые слова направил султан Омана. Он адресовал Президенту Беларуси пожелания абсолютного счастья и крепкого здоровья, а нашей стране - непрерывного прогресса. Эстафету дружбы перехватывает Каир. Президент Египта от имени всего народа и правительства передал Минску искренние приветствия, подчеркнув особый статус двусторонних отношений.

Успешный курс на дальнюю дугу сотрудничества подтверждают праздничные телеграммы. Президент Республики Союз Мьянма направил наилучшие пожелания белорусскому народу. Он отметил, что Минск и Нейпьидо связывает прочная основа из реализованных соглашений и успешных личных встреч на высшем уровне. К праздничным поздравлениям присоединился и президент ЮАР, адресовав слова поддержки и дружбы главе государства, правительству и всем гражданам Беларуси.

Президент Вьетнама отметил большие успехи Беларуси в социально-экономическом развитии, повышении благосостояния народа, а также укреплении роли и авторитета страны на международной арене.

Беларусь принимает послания от лидеров ключевых мировых организаций. Генсек ШОС напомнил о великом историческом фундаменте: белорусы вместе с союзниками по антифашистской коалиции в тяжелейших сражениях отстояли независимость Родины. Генеральный секретарь ООН также направил в Минск свои приветственные слова, подчеркнув значимую роль Беларуси на мировой арене.

Поздравления направили также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Папа Римский Лев XIV, генсекретарь СНГ, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, генеральный секретарь ОДКБ.