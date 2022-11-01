3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Зась предлагает увеличить срок полномочий генерального секретаря ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась считает необходимым на будущее увеличить срок пребывания в данной должности. Об этом он заявил на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
"Ты там в Москве не засиделся?" - с такого вопроса с долей юмора начал глава государства встречу.
"Нет. Кстати, уже не про меня, но вот три года для генсека - это срок маленький. Это на будущее просто стоит подумать. Потому что реально очень много деятельности, и пока ты все охватишь и станешь чувствовать себя уверенно, надо время. И время очень быстро пролетает. И три года - это, конечно... (недостаточно. - Прим. БелТА)", - ответил Станислав Зась.
"Ну, это мы обсудим на ближайшем заседании. Хорошо, что сказал", - отреагировал в свою очередь Александр Лукашенко.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов