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Зась предлагает увеличить срок полномочий генерального секретаря ОДКБ

Зась предлагает увеличить срок полномочий генерального секретаря ОДКБ

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась считает необходимым на будущее увеличить срок пребывания в данной должности. Об этом он заявил на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Ты там в Москве не засиделся?" - с такого вопроса с долей юмора начал глава государства встречу.

"Нет. Кстати, уже не про меня, но вот три года для генсека - это срок маленький. Это на будущее просто стоит подумать. Потому что реально очень много деятельности, и пока ты все охватишь и станешь чувствовать себя уверенно, надо время. И время очень быстро пролетает. И три года - это, конечно... (недостаточно. - Прим. БелТА)", - ответил Станислав Зась.

"Ну, это мы обсудим на ближайшем заседании. Хорошо, что сказал", - отреагировал в свою очередь Александр Лукашенко.

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