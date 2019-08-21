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Защитить права и жизнь человека - главная задача правоохранительных органов
Доверие людей к власти и внутриполитическая ситуация лежат в основе стабильности в государстве. Об этом накануне заявил Президент на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов.
Защитить права и жизнь человека - главная задача системы в целом. Президент делает акцент на неотвратимости наказания за преступление, но также обращает внимание на ключевые проблемы сферы. Сама встреча должна стать исторической - подчеркивает Александр Лукашенко.
Глава государства видит недостатки - четко, по пунктам обозначил проблемные вопросы в правоохранительной сфере. В частности, они касаются качества предварительного следствия, злоупотреблений служебными полномочиями, слабого прокурорского надзора. Нарекания на необоснованность возбуждения уголовных дел и факты заключения под стражу. Также Александр Лукашенко нацеливает не работать для галочки, ориентируясь на выполнение статистических показателей. Важный и самый актуальный посыл - искать неопровержимые доказательства коррупционных преступлений.
Напомним, Глава государства анонсировал совещание с правоохранительным блоком страны ровно неделю назад во время доклада руководителя Следственного комитета. Поводом стали итоги расследования ряда уголовных дел.
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