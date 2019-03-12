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Защиту информационного поля страны обсуждают на Совете безопасности во Дворце Независимости

Современные угрозы, риски, компьютерные инциденты и правила поведения в Глобальной сети. На заседании Совета безопасности во Дворце Независимости сегодня обсуждают, как сделать информационное поле страны удобным, эффективным и достоверным. В центре внимания Президента - концепция информационной безопасности. Документ разрабатывается по поручению Главы государства с учетом всех особенностей и тенденций современной обстановки. По сути, это система взглядов на национальную безопасность в информационной сфере, плюс - приоритеты и стратегические задачи.В создании Концепции принимали участие госорганы и различные организации. От Администрации Президента и Академии наук до Парка высоких технологий и крупнейших СМИ.

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Александр Лукашенко озвучил акценты государственные: люди должны получать максимально полную и достоверную информацию, иметь возможность защитить свои личные права в медиапространстве и в целом должны комфортно пользоваться новейшими средствами коммуникаций. В то же время появляются и принципиально новые риски, связанные с информатизацией.

Обозначил Президент и необходимые практические меры. Среди них - освоение новых форм работы в медиапространстве. Как отметил белорусский лидер, необходимо расширить сферу влияния отечественных СМИ. Отдельно на заседании обсудили и вопросы кибербезопасности. Подробности - в наших следующих выпусках.

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