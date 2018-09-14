Завершился официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан

Самолет Главы государства вылетел из международного аэропорта имени Ислама Каримова. В аэропорт белорусский лидер прибыл из резиденции Президента Узбекистана "Кайнарсай". А вчера Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев говорили о расширении торговли и кооперации.

Потенциал товарооборота между странами оценивается в миллиард долларов. Нынешний визит Главы государства уже сегодня на первых полосах газет. И это новая точка отсчета в отношениях Беларуси и Узбекистана. Александр Лукашенко подчеркнул, что не припомнит такого количества конкретных документов и соглашений, которые подписывались на самом высоком уровне с какой-либо страной. Участники переговоров особо отмечают теплую и дружественную атмосферу переговоров.

Сегодня переговоры двух лидеров продолжились в неформальной обстановке. Шавкат Мирзиеев пригласил Александра Лукашенко в гости в свою загородную резиденцию в знак особого уважения и дружбы. Между президентами действительно сложились очень теплые личные отношения. В неформальной атмосфере на свежем воздухе, а после и за рабочим завтраком главы государств общались более трех часов. Отметим, что Александр Лукашенко первым из зарубежных лидеров посетил загородную личную резиденцию Президента Узбекистана. По информации журналистов, ранее Шавкат Мирзиеев не приглашал в "Кайнарсай" глав государств.

Тем временем в Ташкенте продолжается масштабная выставка Made in Belarus. Вчера главы государств дали старт этой торговой и переговорной площадке. Результаты ее работы еще предстоит подсчитать, но она уже вызвала небывалый ажиотаж.