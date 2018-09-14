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Завершился официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан
Накануне Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев говорили о расширении торговли и кооперации. А сегодня переговоры двух лидеров продолжились в неформальной обстановке. Шавкат Мирзиеев пригласил Александра Лукашенко в гости в свою загородную резиденцию в знак особого уважения и дружбы. Между президентами действительно сложились очень теплые личные отношения. В неформальной атмосфере на свежем воздухе, а после и за рабочим завтраком главы государств общались более 3 часов. Отметим, что Александр Лукашенко первым из зарубежных лидеров посетил загородную личную резиденцию президента Узбекистана. По информации журналистов, ранее Шавкат Мирзиеев не приглашал в "Кайнарсай" глав государств. Тем временем в Ташкенте продолжается масштабная выставка Made in Belarus. В ней участвуют более 150 крупных отечественных компаний. Жители и гости Ташкента на протяжении недели смогут попробовать, посмотреть и купить белорусское. Также накануне участники форума делового и межрегионального сотрудничества подписали 82 контракта на общую сумму около 200 миллионов долларов.
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