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Завершился рабочий визит Президента Беларуси в Китай
Александр Лукашенко принял участие в заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Также на полях саммита состоялся ряд двусторонних встреч, в том числе с Председателем КНР Си Цзиньпином. С сильным Китаем будет сильной и Беларусь. Этот тезис Александра Лукашенко подчеркивает обоюдный интерес к углублению сотрудничества между странами. Также Президент поздравил китайскую сторону с завершением председательства в организации и отметил, что саммит стал по-настоящему знаковым событием.
По итогам переговоров лидеров Беларуси и Китая стало известно, что страны устанавливают безвизовый режим. В целом пакет соглашений, достигнутых в Циндао, белорусской стороной оценивается в полтора миллиарда долларов. В то же время высокой оценки удостоены и глобальные предложения нашей страны по расширению направлений сотрудничества в большой Евразии. Среди белорусских инициатив форума и создание IT-экосистемы - организации, которая объединит возможности электронных СМИ, социальных сетей и электронной торговли. Также Александр Лукашенко предложил задействовать возможности Беларуси для укрепления продовольственной безопасности Евразийского региона.
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