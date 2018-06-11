Завершился рабочий визит Президента Беларуси в Китай

Александр Лукашенко принял участие в заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Также на полях саммита состоялся ряд двусторонних встреч, в том числе с Председателем КНР Си Цзиньпином. С сильным Китаем будет сильной и Беларусь. Этот тезис Александра Лукашенко подчеркивает обоюдный интерес к углублению сотрудничества между странами. Также Президент поздравил китайскую сторону с завершением председательства в организации и отметил, что саммит стал по-настоящему знаковым событием.