Завершился визит белорусского Президента в Сербию. Новые инициативы давних друзей Беларуси и Сербии

О нем говорили много на этапе подготовки, еще больше информационных поводов сегодня по следам личной встречи двух лидеров в Белграде. Говорили разное. Но, согласитесь, сам факт, приехать к своим друзьям и вместе сделать нечто большее на благо двух стран - такое стремление заслуживает уважения. Тем более когда в современном мире все больше разделительных линий, многие государства действуют по принципу "каждый сам за себя". За четверть века дипломатических отношений ни белорусы, ни сербы друг друга не подвели. В самое непростое время всегда были вместе и точно также сообща, поддерживая друг друга, сейчас развивают партнерство. Как сказал наш Президент, Беларусь и Сербия никогда не ставили друг другу предварительных условий - вот такая честная основа для сотрудничества. Несмотря на 20 лет, которые прошли с момента знакового визита Александра Лукашенко в Белград под бомбами НАТО, об этом поступке, об этом небезразличии сербы до сих пор вспоминают с огромной признательностью.

А ведь "бомбить", правда, на информационном поле, многие пытаются и сегодня, чтобы поссорить страны. Не оглядываясь на мнения, Минск и Белград остаются верны выбранному курсу. Это было видно сегодня во время абсолютно каждого раунда переговоров двух лидеров, во время бизнес-форума и глядя на заявленные проекты.



О тех самых новых инициативах давних друзей Беларуси и Сербии из Белграда репортаж Илоны Красутской.





Четверть века для дипломатии Беларуси и Сербии - знаковый отрезок, за этот период было всякое

Говорят, настоящих друзей не выбирают, их сама подарит судьба. Настоящими очень дорожат. Четверть века для дипломатии Беларуси и Сербии – знаковый отрезок, за этот период было всякое. И плохое, и хорошее, пики и спады, менялись президенты, приоритеты, но общий фон, что страны и народы никогда не будут друг для друга чужими, остался неизменен.

Последние 3 года руководит страной Александр Вучич. Еще со времен, когда он был премьером, у него сложились добрые отношения с нашим Президентом. Сходство не закончилось лишь на именах, политикам всегда было легко находить общий язык. Одинаковые взгляды на развитие партнерства, международную повестку. Да и откровенно, Вучич из тех людей, для кого благодарность не пустое слово. В эти дни мир видит, как к Беларуси и белорусам относятся в Сербии. Президенты успели накануне пообщаться неформально, сегодня снова, но по всем правилам протокола.

Встреча проходит в новом Дворце Сербии. Постройка не новая, скорее, просто название подчеркивает независимую страницу истории Сербии. Это здание еще бывшего союзного правительства Югославии.

Приветствие белорусской делегации сопровождает звучание колоколов расположенной рядом церкви, слышны залпы пушек

Одновременно с гимнами звучат колокола расположенной рядом церкви, слышны залпы пушек. По наитию местные по-прежнему вздрагивают, все-таки события 1999 невозможно вычеркнуть из памяти. Но пушки в этой стране стреляют теперь только по торжественным поводам, например, когда встречают очень важных гостей.

В преддверии встречи с Александром Лукашенко президент Сербии давал много интервью. Было немало сказано о белорусско-сербских отношениях, куда двигаться дальше. В каждом тезисе сквозил месседж: белорусы всегда желанные гости, партнерство будет идти только по нарастающей. В разные периоды, особенно, когда было непросто, страны всегда были рядом. Теперь сближаться нужно в экономике. Ведь объективно торговля пока далека от уровня политических отношений. Приветственные слова Вучич произнес по-русски. Потом перешел на сербский, так принято по протоколу, учитывая огромное количество гостей. Но белорусскому Президенту переводчик не понадобился. Вот и, правда, страны прекрасно понимают друг друга.

А. Лукашенко: Беларусь и Сербия еще повоюют за развитие экономических отношений

Обычно, опять же по правилам госпротокола, политики обмениваются подарками по итогам переговоров, но оба лидера нарушили эту традицию. Накануне в интервью нашему телеканалу Александр Вучич признался, что очень любит белорусские продукты, особенно шоколад. Как известно, наш Президент всем гостям дарит свой фирменный, без сахара. В этом случае наверняка угодил с презентом. И даже больше - это целая продуктовая корзина. И еще один знаковый подарок. Православие - самая распространенная религия в Сербии. У каждой семьи есть свой покровитель и заступник. Буквально пару недель назад СМИ сообщили, что президент Сербии оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Икона Святого Николая Чудотворца - символический оберег.

Президенты контактируют постоянно, в этом году уже третий раз

Виделись в Китае, потом на II Европейских играх в Минске. 5 лет наш Президент не бывал в Сербии – вот, наконец, полноформатный диалог, чтобы определиться по перспективным направлениям, которые станут точками роста.

Разумеется, за 25 лет взаимоотношений сделано немало. На улицах Белграда курсируют белорусские троллейбусы, автобусы. На горнодобывающих предприятиях зарекомендовали себя БелАЗы. В Сербии уже много лет собирают наши тракторы. В этом году подписан дилерский договор, на площадке будут совместно производить и другую сельхозтехнику.

Беларусь - Сербия: увеличение торговли и инвестиций

В последние годы сербы много строят в белорусской столице: жилье, бизнес-центры. Один из самых масштабных на данный момент проектов - строительство международного финансового центра, где также готовы вкладывать деньги инвесторы с Ближнего Востока. Словом, во всем открытое партнерство - открытые рынки.

Сербия подписала соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Сербия оставляет курс на ЕС. При этом не видит препятствий плотнее работать с Евразийским экономическим союзом. Несколько месяцев назад страна подписала соглашение о зоне свободной торговли с союзом.

Каждый раз прежде чем отправиться в ту или иную страну с визитом Президент требует максимальной подготовки. Должен быть и предварительный результат. Правительства этот ультиматум, конечно, учитывают, поэтому все документы готовятся к подписанию заранее. И уже на месте в Белграде осталось только поставить подписи и обменяться документами. Теперь плотнее сотрудничаем в области науки, инноваций и цифры.

В ходе переговоров отдельное внимание уделили и инструментам банковской поддержки торговых операций двух стран. Стороны подтвердили готовность рассматривать совместные проекты, направленные на расширение внешнеторговых операций Беларуси и Сербии, в том числе с использованием документарных форм расчетов. В присутствии глав государств подписаны договоры об открытии корреспондентских счетов в различных валютах между Почтовым сберегательным банком и Беларусбанком.

Пока шли переговоры, параллельно договаривался и бизнес. Сумма контрактов превысила 100 млн долларов.

Новые проекты ждут МАЗ, БелАЗ, белорусские компании химической и металлопродукции.

Главы государств сегодня поделились с журналистами подробностями своих переговоров. Их атмосфера была предсказуемой - максимальное содействие по всем вопросам. Словом, спустя 20 лет ничего не поменялось в плане нашего отношения к Сербии. Просто по-человечески Беларусь в любой момент готова подставить плечо и поделиться своим опытом. Эта открытость и доверие читались абсолютно во всем, даже друг к другу президенты обращались просто по имени.

А. Вучич: В политике нет ничего короче, чем благодарность

Кажется, 20 лет прошло, 20 лет Сербия живет мирно, но благодарности этого народа никогда не будет много. События 1999 года наглядно показали, кто в трудную минуту будет рядом. Поэтому свою роль в новейшей истории наших отношений Вучич видит так. Президент Сербии пообещал где бы он ни был делать рекламу всему белорусскому.

А. Вучич о поддержке белорусов: Об этом поступке мы будем помнить всегда

Александр Вучич, Президент Сербии:

"Мы немало закупили машин белорусского производства, в том числе для наших пожарных служб, для горнодобывающей промышленности. В будущем у нас будут проходить тендеры, но мы всегда готовы искать пути, чтобы при равных условиях отдавать предпочтение вам. Я призываю сербские компании поставлять свою продукцию в Беларусь. И как человек, который очень любит вашу страну, ваш народ, готов нашим людям сказать: попробуйте белорусский шоколад".

У наших стран действительно много общего: непростая история, оба государства небольшие, но очень гордые. При всех сложностях каждый выбирает свой путь и оставляет за собой право принимать независимые решения, учитывая национальные интересы. Этот козырь честность не всегда по нраву миру большой политики. Сербия не скрывает: стремится в Европейский союз, при этом идет на сближение с Евразийским. И это нравится далеко не всем.

Президент Беларуси выступил в Народной скупщине Сербии

Недавно в Беларуси прошла парламентская кампания, такая же впереди и у сербов. Новый состав выберут в апреле. Кому как не посланникам народной дипломатии выстраивать отношения между странами! Спикер Народной скупщины (так называется сербский парламент) Майя Гойкович специально созвала особое заседание, чтобы к депутатам обратился Президент Беларуси.

Встреча анонсировалась заранее. Можно заметить: в зале есть пустые места. Представители оппозиции предложили своим коллегам проигнорировать встречу, а председатель Демократической партии Санда Рашкович-Ивич - и вовсе разорвать с нами отношения. Причина - якобы прошедшие выборы в Беларуси не были демократичными. В итоге Президенту Вучичу даже пришлось до визита аргументировать все за приглашения белорусского коллеги и сегодня публично убеждать Александра Лукашенко, что подобные заявления не имеют веса.

Беларусь - Сербия: новый этап партнерства

Как говорится, под любым предлогом: будь то политическая кампания или новая встреча Александр Лукашенко пригласил своего тезку в удобное время посетить Беларусь с официальным визитом. Всегда найдутся те, кому партнерство Беларуси и Сербии мозолит глаза. Но отношения между нашими странами прошли испытание временем и уж точно пройдут… болтовней. Очевидно, уроки прошлого усвоили не все. Вместо созидания по-прежнему звучат призывы к разделению. Но оправдываться за дружбу нам точно ни к чему. Новые проекты определены, теперь только работа на результат.

Беларусь и Сербию действительно связывают тесные дружеские отношения, которые не поддаются никакому измерению. Тому доказательства - и теплый прием нашей делегации, и подписанные весомые контракты. Александр Вучич в аэропорту, как и во время встречи, лично проводил Александра Лукашенко.