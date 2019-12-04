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Завершился визит Главы белорусского государства в Сербию
. Двустороннее партнерство главы государств обсудили в формате один на один. Особое внимание экономическому сотрудничеству. Цифры совместной торговли заметно снизились. Обращаясь к своему коллеге, Александр Лукашенко выразил уверенность, что страны выведут отношения на более высокий уровень, в том числе в торговле, что скажется на увеличении товарооборота. Президент Сербии не сомневается: визит белорусского лидера станет стимулом для развития отношений между странами и увеличит нашу торговлю до отметки в 500 миллионов долларов. На встрече акцент сделали на том, как в современных реалиях дальше выстраивать двустороннее экономическое партнерство. Александр Лукашенко пояснил: крупные геополитические игроки, чтобы выжить в конкуренции, создают напряженную обстановку в мире. Но несмотря на эти условия, Беларуси и Сербии все равно по пути.
Переговоры в формате один на один прошли в теплой дружеской атмосфере и продлились больше запланированного. Не дожидаясь окончания официальных мероприятий, лидеры сразу обменялись подарками и после присоединились к диалогу в расширенном составе. Особенность двусторонних отношений в том, что страны никогда не ставили друг другу предварительных условий. Партнерство держится исключительно на дружбе и доверии. Слово подкрепили делом. В присутствии президентов подписан широкий пакет документов. Совместными усилиями будут развивать инновации, цифровые технологии, также намечен десяток совместных научных проектов.
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