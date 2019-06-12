Горячие новости только уже на политическом поле в ближайшие дни будут поступать и из столицы Кыргызстана. Завтра там соберутся лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества. В пятницу в Бишкеке пройдет масштабный саммит. Освещать форум будут полтысячи репортеров со всего мира. Такой интерес оправдан, ведь в странах - участницах организации и государствах, которые являются наблюдателями и партнерами, проживает почти половина населения земли, а ВВП занимает фактически треть мировой экономики. Что станет главным в обсуждении "большой евразийской восьмерки", уже прогнозируют эксперты. Событие своего рода подведет черту под пройденным этапом и наметит пути развития на следующий год. В расширенном заседании Совета, как ожидается, примет участие и наш Президент. Завтра Александр Лукашенко направится в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом. Беларусь в статусе наблюдателя в объединении с 2015 года. И развитие диалога - это возможность подключения к межрегиональным проектам, учитывая выгодное транзитное положение между Востоком и Западом. Какие проблемы сегодня требуют пристального внимания, как реагировать на современные вызовы и угрозы при нынешней геополитике? Из Бишкека репортаж Илоны Красутской. Среда. В миллионном Бишкеке уже плотный трафик. А завтра движение усложнится еще больше.



Саммит Шанхайской организации сотрудничества соберет глав 12 государств

Столица заметно преобразилась. Помимо официальной символики, город украсили 2 миллиона цветов, часто встречаются изображения снежного барса - главного символа Кыргызстана. Очевидно, некоторым конструкциям не избежать накала - на днях синоптики обещают 30. Столь же высокий градус придается и вопросам, которые лидеры стран обсудят на саммите. Шанхайская организация сотрудничества сегодня - это клуб 8 стран-участниц: Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Пакистан и Кыргызстан, который в этом году председательствует в организации. Еще у 4 государств статус-наблюдателя, в их числе и Беларусь. Плюс Афганистан, Монголия, Иран. И еще 6 стран являются партнерами по диалогу. Общая площадь - 60 % территории Евразии, где проживает более 3 миллиардов. человек. Это, считай, половина населения Земли. ВВП более 30 % в экономике мира.





Главные задачи организации - укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом и наркотрафиком

Только при реализации ключевых решений для этого списка возможно полноценное воплощение еще одной цели - укрепление экономического партнерства. Шанхайская организация сотрудничества становится все более значимой площадкой для проведения политики безопасности официального Минска. Нашей стране не раз удавалось собрать за одним столом переговоров людей с самыми полярными мнениями и все-таки найти компромисс. Впрочем, общение, диалог - это лучше, чем вражда и конфронтация. Такой подход всегда был и остается приоритетом Беларуси. К сожалению, на планете не стало спокойней. То и дело вспыхивают новые очаги. Поэтому от мирового сообщества требуется мгновенное реагирование на вызовы и угрозы и выработка общих подходов. Что называется, порох нужно держать сухим, опираясь на партнеров и ближайших союзников. Такова сегодня политика Беларуси в области безопасности. Мир стремительно меняется, также быстро изменяется и характер современных угроз, появляются новые, еще более опасные. Информационные войны уже реальность. В довесок кризисные явления в мировой экономике, обостряется борьба за энергетические и другие ресурсы. На этом фоне нарастают угрозы со стороны террористических структур. К тому же требуют оперативного решения такие проблемы, как наркотрафик, торговля людьми. В этом контексте нужны координированные действия всех участников организации.







Да, организация в последние годы активно развивает и экономическое сотрудничество. В этом плане у нас прочный фундамент - все страны "шанхайской восьмерки" имеют добрососедские отношения с нашей страной. Да и сама организация заинтересована в Беларуси с учетом занятых нами ниш в продовольствии, машиностроении, на рынке калийных удобрений. Кроме того, наша страна находится на стыке интеграционных проектов ЕС и ЕАЭС. Является знаковой точкой китайской инициативы "Один пояс и один путь". Это повышает ее роль как логистического, транспортного и транзитного центра.





Беларусь рассматривает экономическое измерение Шанхайской организации сотрудничества в качестве приоритетного элемента