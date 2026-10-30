"Здоровье людей - это важно": Лукашенко открыл новую инфекционную больницу в Минске

30 октября в Минске открыли новую инфекционную больницу. В торжественной церемонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Получился настоящий современный и высокотехнологичный медицинский городок около кольцевой.

Александр Лукашенко поручил, чтобы помощь - лечение и диагностику - здесь всегда могли получить не только жители столицы, но и пациенты со всей страны. При возведении учтены уроки недавней пандемии. Во время проектирования и строительства даже привлекались врачи-инфекционисты. Главное, как сказал Президент, - должны в любое время быть готовы спасти и вылечить людей.

Открывать такие знаковые объекты для страны стало традицией к ноябрьским праздникам. Это подарки для всех белорусов и дань уважения истории.

Современный и высокотехнологичный медицинский городок около кольцевой

Врачи и медсестры этой больницы еще только начинают обживаться в новых условиях. Но пациентов здесь и при полной загрузке не будет видно - все спланировано так, что максимально изолировать больных друг от друга и минимизировать риски. Вход в палаты будет с улицы. Все внутренние перемещения предназначены лишь для медперсонала.

Анна Саулич, медсестра Городской клинической инфекционной больницы:

"Здесь есть боксы для передачи пищи и таблеток, есть кнопочки для обеззараживания. Все для того, чтобы было меньше контакта".

Больше 2 лет кипела большая работа. Строители трудились над объектом не покладая рук. В итоге получилась не просто больница, а настоящий современный и высокотехнологичный медицинский городок около кольцевой. Александр Лукашенко первым делом посмотрел, как вписался объект в город, и сразу дал поручение мэру Минска Владимиру Кухареву.

Президент о медучреждении: Должно быть функционально

Если эпидемиологическая ситуация вдруг усложнится, то это больница не только увеличит прием пациентов, но и станет главным консультативным ядром. Старые корпуса на ул. Кропоткина, некоторые из которых возводили еще в начале ХХ века, откровенно не отвечали современным требованиям инфекционистов. Главное - чтобы на новой площадке все было по уму.

"Должно быть эффективно и функционально. Никаких излишеств быть не должно", - поручил Президент.

Лукашенко: Мы вынесли уроки из недавней пандемии

На то, чтобы люди получали качественную медпомощь, никто денег жалеть не будет, но требование задействовать учреждения эффективно справедливое. Уроки недавней пандемии не прошли даром. При проектировании и строительстве объекта даже привлекали врачей-инфекционистов. Ведь главное - в любое время быть готовыми спасти и вылечить людей.

"Вы помните так называемую пандемию, которую мы вместе с вами пережили. Несмотря на то, что единственное государство в мире (Беларусь. - Прим. ред.), которое своим путем пошло и от этого выиграло. Мы спаслись, не побежав за другими, которые вводили полную изоляцию, вертолетные деньги разбрасывали. Ни того, ни другого мы себе позволить не могли, - сказал глава государства. - Но мы сделали соответствующие выводы, когда мы бросались из стороны в сторону, искали места для инфекционных больных. Благо, что не уничтожили в районных центрах и областях инфекционные отделения и больницы. Но мы видели, что в таких мегаполисах, как Минск, нам как раз не хватало такого компактного места, где можно было бы разместить этих больных".

Александр Лукашенко отметил, что в этой связи и с подачи специалистов было принято решение построить функциональную больницу. "Мы ее построили", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент обратил внимание, что в новой больнице есть несколько изолированных друг от друга блоков, где можно при необходимости лечить не только инфекционных больных, но и любых других пациентов. "Здания эти пустовать не должны. Они должны эффективно работать и давать отдачу, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В связи с этим мы обсуждали проблему, у нас есть перегибы. Мы еще раньше начали строить вместо больниц "дворцы". Знаете, больница - это не курорт. Идеально должно быть в операционных и реанимационных, палатах и отделениях. Там должно быть выше мирового уровня. И на это денег мы жалеть не будем. Но все остальное - это, еще раз подчеркиваю, не курорт".

Доступная и качественная медпомощь для людей

В политике белорусского Президента здоровье людей было и остается приоритетом. Александр Лукашенко всегда поддерживал врачей-новаторов и прорывные направления в белорусской медицине, прежде чем это становилось мейнстримом. При этом глава государства всегда напоминает о личной ответственности граждан. Страховая медицина - не панацея для белорусов. Александр Лукашенко предлагает не кидаться в крайности, а спокойно, впрочем не только в здравоохранении, продвигаться вперед.

"Давайте в этих условиях жить спокойно, тихо. Чтобы без конфликтов и войн. И постепенно, постепенно двигаться вперед, - сказал глава государства. - За нас наши вопросы никто не решит, давайте действовать".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси двигаются вперед, в том числе в повышении благосостояния людей. Например, еще несколько лет назад речь шла о средней зарплате в эквиваленте 500 долларов. Сейчас эта цифра значительно больше, особенно в крупных городах и столице. "Какие к власти, ко мне претензии... А дальше надо зарабатывать. Вы, наверное, заметили, что я не устанавливаю сейчас никаких порогов ни в тысячу долларов, ни в полторы тысячи, - отметил он. - Притом мы же сдерживаем цены. Вы все хотите рынка? Пожалуйста, мы можем за сутки этот рынок вам ввести. Но только вы подумайте, как в этих рыночных условиях будете жить".

Глава государства отметил, что в прежние годы идею полностью свободного рынка и отказа от планирования в экономике пытались подбросить со стороны. "Мы спокойно двигались и понимали, что везде надо что-то планировать. Где-то сдерживать, где-то посвободнее отпускать. Вот мы отпустили людей: пожалуйста, работайте, в том числе в здравоохранении. У нас частная медицина не запрещена. Но контроль жесточайший. И он будет таким. Потому что здоровье людей - это важно", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко еще раз призвал сограждан: "Давайте не будем торопиться, а будем спокойно двигаться, планируя, где-то ограничивая, где-то жизнь отпуская, чтобы она более свободной была. Но обязательно двигаться вперед, не стоять на месте. Поверьте мне, сегодня - время возможностей. Вы вот стоите передо мной (участники церемонии открытия новой больницы. - Прим. ред.) и никто из вас не думает про санкции. Как я сказал два или три года тому назад, запрещено говорить про санкции и называть их причиной каких-то наших бед. Санкции - это время возможностей".

В этой связи глава государства обратил внимание на вопросы импортозамещения. В условиях санкций в Беларуси освоили собственное производство по многим товарным позициям. А то, что нет смысла производить самим, покупают у партнеров.

"Но только покупать надо то, что не можем делать сами. То, что можем, надо делать самим. Надо делать все. И выбирать момент, когда мы можем сделать это. Сегодня момент, когда мы можем что-то сделать, что-то построить. Но надо напрягаться. Главный вопрос, который мы должны решать постоянно, - это дисциплина и порядок", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко о праздновании Дня Октябрьской революции: Это дань уважения истории

Этот разговор с медиками и строителями проходит в преддверии 7 ноября. Для белорусов это праздник с новым смыслом - к этой дате стало доброй традицией открывать самые разные знаковые объекты по всей стране. В этот раз даже вышло чуть заранее, уж слишком плотный график впереди: новые станции метро, мосты через Сож, Неман или Припять, бассейн международного стандарта, кардиологический комплекс в Могилеве. Ежегодно список нужных объектов для жизни и людей расширяется.

"Мы единственная страна на постсоветском пространстве, сохранившая этот праздник. Я был сторонником того, чтобы этот праздник сохранить. Не все даже понимают, зачем мы это сделали. Это дань уважения истории. В историю камень бросать нельзя, ибо она ответит. Ответит жестоко. За примерами далеко ходить не надо", - подчеркнул белорусский лидер во время церемонии.

"Много людей еще живут, которые были привержены этому празднику. Которые ценили его, на демонстрацию ходили. А кого-то, может, еще на плечах носили на этой демонстрации. Это население живо. Дай бог им здоровья. Ну почему мы должны резать по живому. В Украине резанули по живому, начиная с русского языка. Что получили?" - привел еще один аргумент в пользу сохранения праздника Александр Лукашенко.

Кроме того, Октябрьская революция для Беларуси - это точка отсчета, первые шаги к суверенитету и независимости.

Беларусь ведет проектирование третьего блока БелАЭС

Не ломать, а совершенствовать - такой подход Президент лоббирует во многих сферах. Это политическая интуиция в действии, которая помогает выстраивать работу не только в медицине. Например, чтобы возвести АЭС, понадобилось немало усилий и пройти через град критики злопыхателей. Но сегодня это залог энергобезопасности страны. АЭС тоже открывали к 7 ноября.

Беларусь четко следует национальным интересам и в вопросе развития атомной энергетики. Хотя еще несколько лет назад в ряде стран Запада пропагандировали отказ от строительства новых АЭС, а кое-где закрывали уже работавшие. Теперь же и соседняя Польша, и другие страны Европы, наоборот, вкладываются в атомную энергетику.

"Ну а если бы мы вот этих крикунов послушали и не сделали это (не построили БелАЭС. - Прим. ред.)? Вы посмотрите: без электроэнергии нет ничего. С электроэнергией можно сделать все. Даже автомобили сегодня передвигаются на электрической тяге. Даже мы начали делать электромобили - легковые для населения, грузовые и прочее. По железной дороге по проводам бегают у нас поезда. Без электричества невозможно. Поэтому мною принято решение о строительстве еще одного блока атомной электростанции. Это уже для детей и внуков, для молодежи. Пока мы построим этот третий блок, вы вырастете, будете этим пользоваться", - сказал Президент.

Сам торжественный момент открытия предварял приятный момент для сотрудников новой инфекционки. Свой подарок и Президент сделал больнице - современный аппарат ИВЛ от ведущего мирового производителя.

В Беларуси нужно шире использовать легкие стальные тонкостенные конструкции

Уникальность объекта не только в продуманности, технологичности, оснащенности, но и в строительных решениях для корпусов. При возведении использовались легкие стальные тонкостенные конструкции. Это сокращает и сроки, и стоимость строительства. Такой опыт можно запросто масштабировать.

По словам Главы государства, данный подход можно масштабировать по всей стране, использовать такие инновационные технологии в строительстве ФАПов, других центров, а, возможно, и для жилья.

Президент посмотрел, как обустроено новое медицинское учреждение - это 4 корпуса палат, где помогут тем, кто подхватил кишечную инфекцию, ротавирус, корь, краснуху или паротит. Есть даже боксы для особо опасных инфекций, которые будоражат мир. Нужно учитывать потенциальные опасности.

Есть здесь и большое диагностическое отделение - лаборатория, УЗИ, эндоскопические исследования, кабинет КТ и оснащенная реанимация нового поколения, где людей в прямом смысле вытаскивают с того света.

Александр Дедков, заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Городской клинической инфекционной больницы:

"Мы были в приспособленном помещении до этого, и нам постоянно не хватало места ни для персонала, ни для пациентов. Сейчас все эти проблемы решены".

Дмитрий Перегуд, заведующий рентгеновским отделением Городской клинической инфекционной больницы:

"Медицина не стоит на месте, лучевая диагностика развивается очень быстро, поэтому на данный момент это очень актуально в плане диагностики. Потому что, как правило, первый этап - это лабораторная диагностика. В плане визуализации КТ-аппарат - это золотой стандарт ключевой диагностики".

Николай Юровский, главврач Городской клинической инфекционной больницы:

"С введением в строй этой больницы создан форпост биологической защиты населения города и республики. Все тяжелые пациенты с подозрениями на особо опасные инфекции будут госпитализированы в эту больницу. Поэтому глава государства обозначил и еще раз сказал о том, чтобы все больные могли получить помощь в стенах этой больницы".

На память Президенту от коллектива больницы - капсула времени - сувенир из аутентичных материалов, который отражает часть истории этого медицинского учреждения, главная миссия которого неизменна уже более 100 лет - помогать людям и сохранять здоровье.