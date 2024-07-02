Жажда наживы и ненависть к победителям сегодня объединяет коллективный Запад - Лукашенко

Жажда наживы и генетическая ненависть к победителям сегодня объединяет коллективный Запад. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщает БЕЛТА .



Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь помнит и вклад в Великую Победу стран - участниц антигитлеровской коалиции.



"Жаль, что той коалиции больше не существует. И жаль, что новые западноевропейские элиты повторяют ошибки своих предшественников. Что сегодня реально объединяет коллективный Запад? Жажда наживы за чужой счет. И генетическая ненависть к победителям, к нам. Не устану напоминать, что против Советского Союза воевала вся Европа. Под гитлеровскую свастику встал легион граждан ее государств, более десятка иностранных и собранных из коллаборационистов дивизий - фанатики, принесшие в жертву свои народы", - сказал глава государства.

