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Жесткие кадровые решения. Правительство ответит за провал поручений Президента Беларуси по Орше
Жесткий разговор в Орше по итогам масштабной инспекции региона, которая прошла накануне. В ходе совещания руководитель района был отправлен в отставку, а к концу недели Глава государства ожидает кадровые предложения по работе Кабинета Министров.
Президент раскритиковал работу правительства за системные недоработки по развитию района. Практически все конкретные поручения провалены. Не решены проблемы сложных предприятий региона. Как выразился Александр Лукашенко, все усилия правительства были направлены не на реальное исправление дел в регионе, а на косметическое решение вопросов.
Подробности совещания о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района - в наших следующих выпусках новостей.
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