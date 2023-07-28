Животрепещущие темы и поменьше кровищи - чего Лукашенко ждет от "Беларусьфильма"

Президент Беларуси Александр Лукашенко при согласовании кандидатуры Юрия Алексея на должность гендиректора киностудии "Беларусьфильм" поставил перед новым руководителем ряд ключевых задач, сообщает БЕЛТА.

"Что касается нашего кинопроизводства, это беда, - обозначил проблему глава государства. - Спрос, сразу вам говорю, будет серьезнейший. Почему? Потому что сколько можно менять руководителей, а результата нет! А база неплохая, не хуже, чем в других республиках, в том числе и в России. Видимо, где-то мы недорабатывали и в руководстве. Может быть, внимания меньше уделяли".

Говоря о роли киноискусства, Александр Лукашенко напомнил высказывание Владимира Ленина: "Из всех искусств важнейшим для нас является кино". "Великий Ленин об этом говорил, вы это тоже прекрасно знаете. И это действительно так", - обратил внимание Президент. Он подчеркнул, что в идеологическом, воспитательном плане кино не имеет равных по степени воздействия. Причем сейчас кинофильмы смотрят не только по телевизору, но и через интернет.

Глава государства отметил, что очень рассчитывает на активную работу Юрия Алексея в новой должности, но еще раз предупредил, что спрос будет жесткий. "Нужно выдать на-гора определенное количество фильмов - разных, для разных категорий, - сказал Президент. - Может быть, пойти по российскому пути. Конечно, поменьше бы этой кровищи, бандитизма, убийств, пистолетов, автоматов, разборок и так далее. Хотя и у нас есть времена, которые мы должны людям показать, - что было на самом деле. Но главное - животрепещущие темы (их тоже хватает), на базе которых мы должны снимать фильмы и показывать людям, воспитывая их".

Одно из перспективных направлений, которое обозначил Александр Лукашенко, - сотрудничество киностудии "Беларусьфильм" с национальными телевизионными каналами, Белтелерадиокомпанией. Тем более что они сейчас обновляют материально-техническую базу, оборудуют новые студии, развивают новые направления деятельности. "Поэтому надо включаться и вместе работать, - подчеркнул Президент. - Надо объединяться и действовать".