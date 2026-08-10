Зюганов обратился к белорусам: Вы сделали все, чтобы чувствовать себя достойно

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 августа провел встречу с руководителем фракции Коммунистической партии России в Госдуме Геннадием Зюгановым.



С лидером КПРФ у главы государства по традиции общение по самым разным темам. Не только развитие белорусско-российских отношений, но и многие другие вопросы. От патриотического воспитания молодежи и образования до машиностроительного комплекса и сельского хозяйства.

Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов

"Я очень ждал этой встречи. Нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями - к сожалению, и такое еще у нас присутствует. Я рад, что вы приехали", - обратился Александр Лукашенко к Геннадию Зюганову.

Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем - от сельского хозяйства до недавней командировки Президента Беларуси в Россию и Китай. "Я очень внимательно смотрел, как вы гостили у Путина на Валдае, а потом полетели в Китай к нашему общему другу Си Цзиньпину, - признался председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. - Вы очень здорово поработали в области машиностроения, что исключительно важно".

Александру Лукашенко вручена Ленинская премия ЦК КПРФ

Был и торжественный момент: Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ. Ее возродили в 2017 году. Это награда за вклад в деятельность по утверждению идей справедливого и многополярного мира, за усилия по укреплению Союзного государства и сохранение исторического наследия.

Лидер партии отметил, что решение о присуждении премии Александру Лукашенко было единогласно поддержано членами Президиума ЦК КПРФ.

Геннадий Зюганов подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала примером на постсоветском пространстве. "Вы в Беларуси удвоили свой советский потенциал. Ваше достижение в том, что на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не выбрасывая и двигаясь вперед. Вот это делает вам честь", - подчеркнул он, обращаясь к главе белорусского государства.

Руководитель ЦК КПРФ обратил внимание, что побывал во многих странах мира и ему есть с чем сравнивать достижения Беларуси, которые, по его словам, признаются даже недружественными государствами. Белорусский опыт очень востребован, уверен Геннадий Зюганов. Особенно это касается патриотического воспитания молодежи, развития машиностроительного комплекса.

Лидер КПРФ: Беларусь показала нам всем пример

Беларусь показала всем пример умной, сильной и успешной страны. Об этом заявил журналистам Геннадий Зюганов по итогам встречи с Президентом. Лидер партии обратил внимание на вызовы и сложности современного мира, подчеркнув, что в таких условиях могут добиваться уважения и проводить самостоятельную политику только сильные государства. В числе главных проблем современности лидер КПРФ назвал три момента.

В числе наиболее актуальных и острых вопросов лидер КПРФ назвал военные действия, экологическую обстановку и неуправляемый искусственный интеллект. "Первая - это война, не применялось пока только ядерное оружие. Вторая проблема - это экология, вы видите, во что превратили планету. Третья - неуправляемый искусственный интеллект. Все три проблемы обсуждаются в академиях, на международных форумах", - подчеркнул он.

quote Мы обсудили прежде всего то, что касается мира на нашей земле Геннадий Зюганов

"Вы молодцы. Вы не пустили олигархат сюда, у вас нет организованной преступности. Вы все сделали для того, чтобы люди трудились и чувствовали себя достойно. Это сложная задача. Но можете гордиться, что у вас получилось", - отметил Геннадий Зюганов, обращаясь к белорусам.

В ходе встречи стороны детально обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки. Лидер КПРФ особо отметил выверенные решения Минска в области миграционной политики, а также высоко оценил успехи Беларуси в развитии машиностроения и агропромышленного комплекса.

Кстати, высокоурожайным сортом пшеницы "Зюгановка" засеяны 500 га в Брестской области.