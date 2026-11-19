Тему продовольственной безопасности Беларуси сегодня обсудили в Бресте в рамках единого дня информирования. Белорусские товары славятся высокими стандартами качества и известны во всем мире, подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов на встрече с преподавателями и учащимися торгово-технологического колледжа. Здесь обучают будущих поваров, кондитеров, товароведов для предприятий Брестской области. С будущими специалистами поговорили об ориентирах для поддержания имиджа белорусских продуктов нужно ли прислушиваться к мнению Запада, который отходит от стандартов качества и натуральности.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Президента Беларуси:

"Сложный государственный выбор. Президент сделал когда-то этот выбор. Тогда его немногие оценили. Тогда, конечно, олигархи от продуктового, продовольственного бизнеса шли и кричали, что страны вокруг пошли по другому пути, мы проиграем. Но время все расставило на свои места, и Президент оказался прав: за нашими продуктами едут, скупают. Наши продукты стоят на прилавках элитных магазинов, элитных отделов даже в Арабских Эмиратах, потому что они проходят самые жесткие системы контроля и оценки".

Ульяна Машлякевич, учащаяся Брестского государственного торгово-технологического колледжа:

"Срок годности тоже очень важен, технологии важны. От этого будет зависеть здоровье. Качество на высшем уровне - используем белорусскую продукцию. Мне очень понравилось, я внимательно слушала, очень рада, что нас посетили".

Первый заместитель главы Администрации Президента также отметил высокий уровень подготовки специалистов в Брестском торгово-технологическом колледже. Молодых людей обучают на современном оборудовании, а учебный процесс интегрирован в производство.