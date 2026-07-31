15-летний бандит в США получил 100 лет тюрьмы за убийство девушки

В США 15-летнего члена преступной группировки приговорили к 100 годам тюрьмы за убийство женщины и участие в банде. Как установило следствие, в феврале 2025 года Джомаджи Лэрри застрелил 26-летнюю Дайлу Свэйн у ночного клуба в городе Андерсон (штат Индиана). Еще одна женщина получила ранение, а третью сбила машина, водитель которой пытался скрыться, сообщает МИР24.

Следствие установило, что Свэйн стала жертвой неудавшегося покушения на свидетеля по другому делу об убийстве. Лэрри получил 50 лет тюрьмы непосредственно за убийство женщины и еще 50 лет - за участие в преступной группировке.

Другие участники группировки также получили длительные сроки. 19-летнего Рашана Самуэльса приговорили к 125 годам лишения свободы, а 19-летнего Кайри Крэйвера - к 90 годам. Половину назначенного им срока они должны отбыть за убийство, вторую половину - за участие в преступной группировке.

Фото: magnific.com