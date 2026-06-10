18-летний минчанин потерял 450 долларов при продаже игрового артефакта

Нож - виртуальный, убытки - реальные: минчанин потерял сотни долларов при продаже игрового артефакта. В милицию обратился 18-летний минчанин и рассказал, что лишился более 450 долларов при продаже виртуального предмета в онлайн-игре. Молодой человек хотел выручить больше денег за редкий игровой артефакт и разместил объявление о продаже в тематической группе мессенджера вместо официальных торговых площадок. Но в итоге потерял уникальный лот и ничего не заработал.

Дмитрий Андалюкевич, начальник ОПК Партизанского РУВД г. Минска:

"С ним связался покупатель и предложил сделку через гаранта, якобы для безопасности. Собеседник создал групповой чат с фиктивным посредником. Минчанин, поверив мошеннику, перевел виртуальный предмет на указанную платформу. После этого покупатель прислал поддельное подтверждение перевода денег гаранту. Как только предмет был передан, заявителя удалили из чата и заблокировали, а деньги так и не поступили".

Потерпевший рассказал, что хотел продать нож из игры Counter-Strike. "Я хотел продать сначала на специальной площадке, - пояснил он. - Понял, что там дешево. Нашел людей, в итоге договорились о цене, создали беседу для продажи данной вещи, и по истечении времени люди меня просто заблокировали или перестали выходить на связь".