18-летний минчанин за один вечер совершил целый ряд преступлений

Угнал машину, совершил ДТП и скрылся с чужими деньгами. Целый ряд преступлений умудрился совершить за один вечер молодой минчанин.



Все началось с того, что на линию 102 поступил звонок от водителя автомобиля Iveco, припаркованного на улице Одоевского. Мужчина сообщил, что кто-то воспользовался его машиной и похитил из салона деньги.

Как выяснили оперативники, 18-летний молодой человек возвращался домой пьяным. Проходя вдоль проезжей части, он дергал ручки припаркованных автомобилей. Одна из машин оказалась незапертой, а ключ зажигания находился внутри. Видимо, именно в этот момент парня и посетила "гениальная" идея.