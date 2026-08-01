3 человека погибли при столкновении мотоцикла и мопеда в Бресте

Смертельное ДТП произошло в Бресте. Местный житель на мотоцикле при выезде из города совершил столкновение с мопедом, который двигался в попутном направлении. Оба водителя и женщина - пассажир мотоцикла погибли.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова на место трагедии выбыл временно исполняющий обязанности начальника Главного управления ГАИ Андрей Гаркуша.

Андрей Гаркуша, и. о. начальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"31 июля около 22 часов 30 минут 40-летний местный житель управлял мотоциклом Honda и двигался по улице Московской в направлении выезда из города Бреста. По пути следования совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мопедом Viper под управлением 45-летнего жителя Брестского района. В результате ДТП оба водителя и 32-летняя пассажир мотоцикла Honda погибли на месте происшествия. На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются".