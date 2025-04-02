3.66 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
4,5 кг водорастворимых солей ртути пытались ввезти в Беларусь из России
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4,5 кг ядовитых химикатов пытались ввезти в Беларусь из России. Партию солей ртути обнаружили сотрудники таможни при проведении спецмероприятия. Грузовик остановили на гомельской трассе в Добрушском районе. Сверка товара и документов выявила несоответствие. В картонной коробке находилось 35 кг различных химических веществ, которые и направили на экспертизу. Иcследование и установило, что в партии есть 4,5 кг водорастворимых солей ртути.
Дарья Шишловская, главный инспектор Гомельской таможни:
"Гомельской таможней проведена проверка по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 333-1 УК Республики Беларусь (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь ядовитых веществ)".