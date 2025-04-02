4,5 кг водорастворимых солей ртути пытались ввезти в Беларусь из России

4,5 кг ядовитых химикатов пытались ввезти в Беларусь из России. Партию солей ртути обнаружили сотрудники таможни при проведении спецмероприятия. Грузовик остановили на гомельской трассе в Добрушском районе. Сверка товара и документов выявила несоответствие. В картонной коробке находилось 35 кг различных химических веществ, которые и направили на экспертизу. Иcследование и установило, что в партии есть 4,5 кг водорастворимых солей ртути.