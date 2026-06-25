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51-летний мужчина обчистил детскую коляску в подъезде

51-летний мужчина обчистил детскую коляску в подъезде

Мужчина обчистил детскую коляску ради наживы. Пропали кофта, джинсы и парфюм. Сыщики по камерам наблюдения установили подозреваемого, 51-летнего местного жителя. Мужчина проник в подъезд (по случайности подошел ключ), походил, увидел оставленные вещи, переложил их в свой пакет и ушел. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за кражу.

Разделы:

Происшествия

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Зона Х