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51-летний мужчина обчистил детскую коляску в подъезде
Автор:Редакция news.by
51-летний мужчина обчистил детскую коляску в подъездеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edeeb17c-36dd-4031-bde6-1080b6ccce77/conversions/c4d99582-3c92-4591-8e12-908f4d51aefc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edeeb17c-36dd-4031-bde6-1080b6ccce77/conversions/c4d99582-3c92-4591-8e12-908f4d51aefc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edeeb17c-36dd-4031-bde6-1080b6ccce77/conversions/c4d99582-3c92-4591-8e12-908f4d51aefc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edeeb17c-36dd-4031-bde6-1080b6ccce77/conversions/c4d99582-3c92-4591-8e12-908f4d51aefc-xl-___webp_1920.webp 1920w
Мужчина обчистил детскую коляску ради наживы. Пропали кофта, джинсы и парфюм. Сыщики по камерам наблюдения установили подозреваемого, 51-летнего местного жителя. Мужчина проник в подъезд (по случайности подошел ключ), походил, увидел оставленные вещи, переложил их в свой пакет и ушел. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за кражу.