6 пассажирских самолетов совершили экстренные посадки в Европе

Сразу 6 пассажирских самолетов в Европе за утро 5 ноября были вынуждены совершить экстренные посадки.

Причина смены курса - сообщения о взрывчатке на борту. Так, три лайнера сели в Болгарии, еще один приземлился в аэропорту Брюсселя и другой - в Риме, сообщают европейские СМИ.

Также сообщение о бомбе на борту поступило в отношении рейса Дублин - Рим. Воздушное судно приземлилось на военной авиабазе во Франции.

По данным СМИ, ситуация находится на контроле правительства Франции. Другие подробности происшествий пока не приводятся.