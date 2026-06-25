3.77 BYN
2.82 BYN
3.19 BYN
78-летняя минчанка годами скрывала побои от мужа - сын узнал и сообщил в милицию
Автор:Редакция news.by
78-летняя минчанка годами скрывала побои от мужа - сын узнал и сообщил в милициюnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f624d071-cb9d-4784-a0a6-7c60575b80e1/conversions/b7224c6a-3cb5-49a5-bffa-f1f043143e1a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f624d071-cb9d-4784-a0a6-7c60575b80e1/conversions/b7224c6a-3cb5-49a5-bffa-f1f043143e1a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f624d071-cb9d-4784-a0a6-7c60575b80e1/conversions/b7224c6a-3cb5-49a5-bffa-f1f043143e1a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f624d071-cb9d-4784-a0a6-7c60575b80e1/conversions/b7224c6a-3cb5-49a5-bffa-f1f043143e1a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Каждый раз она думала, что это в последний раз. 78-летняя минчанка годами скрывала побои от мужа. Сын сообщил в милицию о том, что отец жестко избил престарелую мать.
Как выяснилось, глава семьи агрессивно отреагировал на замечание жены, которая просила его прекратить злоупотреблять спиртными напитками. В ответ 78-летний пенсионер пришел в ярость и несколько раз ударил женщину.
Из жалости к мужу она не стала обращаться в милицию, однако спустя время проговорилась о случившемся сыну, и тот позвонил по телефону 102.