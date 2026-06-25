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78-летняя минчанка годами скрывала побои от мужа - сын узнал и сообщил в милицию

78-летняя минчанка годами скрывала побои от мужа - сын узнал и сообщил в милицию

Каждый раз она думала, что это в последний раз. 78-летняя минчанка годами скрывала побои от мужа. Сын сообщил в милицию о том, что отец жестко избил престарелую мать.

Как выяснилось, глава семьи агрессивно отреагировал на замечание жены, которая просила его прекратить злоупотреблять спиртными напитками. В ответ 78-летний пенсионер пришел в ярость и несколько раз ударил женщину.

Из жалости к мужу она не стала обращаться в милицию, однако спустя время проговорилась о случившемся сыну, и тот позвонил по телефону 102.

Разделы:

Происшествия

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