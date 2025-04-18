80 % ожогов тела. Трагедией закончилась рыбалка в Браславском районе

80 % ожогов тела после рыбалки. Следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая в Браславском районе.



Трое человек ловили рыбу, не сворачивая 8-метровую удочку, 47-летний мужчина отошел от рыбаков, решив сменить место лова. По пути он снастью коснулся проводов линии электропередачи и получил сильнейший удар током. В результате чего удочку разорвало, а на пострадавшем загорелась одежда.



Очевидцы потушили возгорание и вызвали скорую. Мужчина госпитализирован.



Все обстоятельства инцидента должны установить следователи в ходе проверки.