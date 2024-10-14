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Афера на 400 тыс. рублей. В Бобруйске за мошенничество задержан директор частной фирмы

Аферу на 400 тысяч рублей пресекли бобруйские правоохранители. За мошенничество задержан директор частной фирмы.

На протяжении нескольких лет предприниматель из столицы заключал договоры подряда с компаниями, которым была нужна модернизация. Одним бизнесмен обещал поставить оборудование для теплосетей, другим - помочь сделать предприятие передовым. Все это осталось только на словах.

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