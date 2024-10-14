Афера на 400 тыс. рублей. В Бобруйске за мошенничество задержан директор частной фирмы

На протяжении нескольких лет предприниматель из столицы заключал договоры подряда с компаниями, которым была нужна модернизация. Одним бизнесмен обещал поставить оборудование для теплосетей, другим - помочь сделать предприятие передовым. Все это осталось только на словах.