Атакован автобус с детской футбольной командой из Беларуси - что известно

17 июня утром под Брянском была совершена атака ВСУ на автобус, который перевозил подростков из Речицы. В основном это игроки футбольной команды. Их в сопровождении взрослых везли в тренировочно-оздоровительный лагерь в Геленджике.

В результате удара дрона 1 человек погиб, 8 человек пострадали. По поступающей информации, 6 пострадавших находятся в больнице. Среди них 5 детей, 1 ребенок находится в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии госпитализирован и тренер-преподаватель.

Удар в пассажирский автобус с белорусами пришелся на переднюю правую часть, основные пострадавшие - сидевшие именно по этой стороне. Уже по первым фото видно, что действовали прицельно и умышленно по мирным людям. На той же трассе в Брянской области 17 июня беспилотник ударил по машине с беременной женщиной и детьми.

автобус после атаки дрона news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbaf552-19e2-44a9-9708-7bebb4a50b0c/conversions/c88c7d58-9ee0-4cf3-b76d-19024b7429f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbaf552-19e2-44a9-9708-7bebb4a50b0c/conversions/c88c7d58-9ee0-4cf3-b76d-19024b7429f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbaf552-19e2-44a9-9708-7bebb4a50b0c/conversions/c88c7d58-9ee0-4cf3-b76d-19024b7429f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbaf552-19e2-44a9-9708-7bebb4a50b0c/conversions/c88c7d58-9ee0-4cf3-b76d-19024b7429f4-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Все были в хорошем настроении. И происходит взрыв. Все испугались, все были в панике. Я уже ничего не понимала, только видела своего ребенка, у которого тяжелые травмы. Кто-то подвез на машине в ближайшую больницу, потом нас на скорой быстро перевезли в другую", - рассказала мама пострадавшего ребенка.

Беспилотник самолетного типа - это боевой дрон-камикадзе. Дальность полета - от 145 до 2 тыс. км. Боевая часть - 5, а то и 120 кг. Он может залетать вглубь территории на малых высотах. Его сложно сбить ПВО. Такое оружие Украина сбросила на автобус с белорусами.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений. В связи с данным трагическим инцидентом считаем важным отметить следующее. Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов".

Три реанимационные бригады оперативно были направлены из Беларуси, а также специалисты республиканского уровня (анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги, специалисты Республиканского центра по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм). Руководит группой на месте первый замминистра здравоохранения Елена Богдан. На помощь коллегам оперативно выехала бригада из Москвы.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Наши коллеги добрались до наших пострадавших, также туда приехали коллеги из Москвы. На данный момент проведена оценка состояния наших пациентов: 2 тяжелых пациента, 1 взрослый и 1 ребенок. Российские коллеги предложили оказание медицинской помощи в учреждении здравоохранения Российской Федерации. Однако главой государства дано поручение вывезти наших граждан для оказания медицинской помощи в Республике Беларусь. На данный момент готовится борт, медицинский вертолет, который будет участвовать в доставке наших граждан для оказания медицинской помощи в Республике Беларусь".

оказание помощи пострадавшим news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a7685bd-cc2c-453c-9339-d11450897224/conversions/bdaac133-36e5-4e9d-a52e-414d306274b0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a7685bd-cc2c-453c-9339-d11450897224/conversions/bdaac133-36e5-4e9d-a52e-414d306274b0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a7685bd-cc2c-453c-9339-d11450897224/conversions/bdaac133-36e5-4e9d-a52e-414d306274b0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a7685bd-cc2c-453c-9339-d11450897224/conversions/bdaac133-36e5-4e9d-a52e-414d306274b0-xl-___webp_1920.webp 1920w

У пострадавших - травмы минно-взрывного характера. Один человек погиб, это Виктория Горошко, супруга тренера детской футбольной команды. Он также госпитализирован в тяжелом состоянии. Две совершеннолетние дочери-двойняшки не могут поверить в случившееся. С мамой они должны были встретиться 26 июня.

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России:

"Это политика двойных стандартов, страшная и бесчеловечная. Наша задача как правозащитников - фиксировать факты, ссылаться на конвенции, которые говорят, что удары по мирным гражданами и объектам гражданской инфраструктуры являются военными преступлениями".

Для оказания содействия российским коллегам в Брянск выбыли белорусские следователи. СК Беларуси принял к производству уголовное дело по факту удара дрона ВСУ.

Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся разбирательства. Мы находимся в тесном взаимодействии с коллегами из СК Российской Федерации".

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В школе в населенном пункте Почеп Брянской области разместили часть детей, которые не пострадали.

Евгений Булойчик, председатель Белорусской федерации футбола:

"Мы держим ситуацию на особом контроле. Уже связались с коллегами из ФИФА и УЕФА и официально проинформировали руководство международных организаций о данном инциденте. Мы осуждаем подобную агрессию. Другая информация будет доступна позднее".