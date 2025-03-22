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Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете
Автобус с российскими туристами перевернулся на острове Пхукет, в результате ДТП четверо человек получили легкие травмы. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов.
"По информации таиландских правоохранительных органов, в автобусе находилось 35 российских туристов, четверо с легкими травмами были доставлены в госпиталь для обследования. Всех из медучреждения уже выписали", - сказал он.
Работающие на острове турагенты в беседе с ТАСС информировали, что ДТП произошло, когда автобус вез туристов из аэропорта в гостиницу. Некоторым пострадавшим помощь была оказана на месте. Местная полиция начала выяснение причин дорожного инцидента.
Туроператор и страховая компания находятся на связи с родственниками туристов, пострадавших в аварии, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России. "Туроператор и страховая компания на связи с принимающей стороной и родственниками туристов. Выясняются обстоятельства ДТП, устанавливается число пострадавших", - говорится в сообщении.