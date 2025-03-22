Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете

Автобус с российскими туристами перевернулся на острове Пхукет, в результате ДТП четверо человек получили легкие травмы. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов.

"По информации таиландских правоохранительных органов, в автобусе находилось 35 российских туристов, четверо с легкими травмами были доставлены в госпиталь для обследования. Всех из медучреждения уже выписали", - сказал он.

Работающие на острове турагенты в беседе с ТАСС информировали, что ДТП произошло, когда автобус вез туристов из аэропорта в гостиницу. Некоторым пострадавшим помощь была оказана на месте. Местная полиция начала выяснение причин дорожного инцидента.