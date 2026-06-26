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Беларусь требует в ООН осуждения актов насилия

Беларусь продолжает добиваться осуждения актов насилия против своих граждан на различных площадках ООН. Накануне с резким заявлением по поводу атаки на пассажиров автобуса в Брянской области выступил представитель Беларуси Дмитрий Красовский.

В ходе своего выступления в штаб-квартире ООН в Кении он решительно осудил любые акты насилия, направленные против мирных граждан, и подчеркнул необходимость безотлагательного, объективного расследования трагедии с автобусом.

Беларусь также добивается проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой под Брянском, где погибла белоруска и несколько детей было ранено. Требование Минска собрать Совбез ООН поддержала Россия.

Разделы:

ПроисшествияМинскЧП

Теги:

ООНБеларусь