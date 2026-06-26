Беларусь требует в ООН осуждения актов насилия

Беларусь продолжает добиваться осуждения актов насилия против своих граждан на различных площадках ООН. Накануне с резким заявлением по поводу атаки на пассажиров автобуса в Брянской области выступил представитель Беларуси Дмитрий Красовский.

В ходе своего выступления в штаб-квартире ООН в Кении он решительно осудил любые акты насилия, направленные против мирных граждан, и подчеркнул необходимость безотлагательного, объективного расследования трагедии с автобусом.