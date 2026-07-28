Более 130 человек пострадали из-за пожара в метро Барселоны

ЧП произошло в Испании. Более 130 человек пострадали в результате пожара в метро Барселоны. Почти 40 из них понадобилась госпитализация.

Пассажиры рассказали, что из-за сильного дыма в тоннеле практически ничего не было видно: после остановки поезда люди открыли аварийные двери, вышли на пути и самостоятельно эвакуировались. К данному моменту сообщается, что возгорание ликвидировано.

По предварительной версии, причиной ЧП стало падение и замыкание элемента облицовки тоннеля. Инцидент полностью парализовал центральную часть ветки и серьезно нарушил работу всего городского транспорта. Сообщается, что в ближайшее время движение в метро Барселоны восстановят.