Более 30 человек погибли из-за наводнений и оползней на юге Филиппинн

Сильные ливни привели к масштабным наводнениям и оползням на Филиппинах. Непогода унесла жизни более 30 человек. Всего стихия затронула около 8 млн человек в десяти регионах страны.

Почти в 120 городах объявлен режим бедствия. Из наиболее опасных районов эвакуированы более 25 тыс. человек. Нанесен колоссальный ущерб инфраструктуре. Повреждено не менее 3 тыс. жилых домов. Общие экономические потери оцениваются в 100 млн долларов.