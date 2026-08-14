Более 70 иностранцев нелегально переправили в Беларусь из Азии

Правоохранители задержали четыре фигуранта, которые организовали нелегальную схему въезда в Беларусь жителей азиатских стран для последующего перехода в ЕС. В поле зрения попали 21-летняя минчанка, а также иностранные граждане: 51-летняя женщина и двое мужчин (22 года и 41 год). Группа успела нелегально переправить в нашу страну более 70 иностранцев.

Владимир Горегляд, официальный представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Фигуранты объединились в две управляемые устойчивые группы для совместной преступной деятельности. На системной основе они организовывали незаконный въезд и пребывание на территорию Беларуси нелегальных мигрантов из Южной и Юго-Западной Азии с целью их дальнейшего выезда в Евросоюз мимо погранпереходов".

Как он отметил, схема была отработанной: "Задержанные снимали квартиры в Минске и Минском районе, заселяя в них нелегалов без регистрации и виз. Стоимость услуги составляла 100 долларов в месяц с каждого клиента. Вырученные деньги организаторы тратили на личные нужды: аренду элитной недвижимости, такси, отдых за границей".

Отмечается, что задержанная белоруска ранее неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные деяния, а двое фигурантов-иностранцев находились в Беларуси с нарушением миграционного законодательства. Возбуждено два уголовных дела за организацию незаконной миграции.