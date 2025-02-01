Опасный ботокс: в Минске незаконно проводили процедуры по увеличению губ и ботулинотерапию

В Минске возбудили уголовное дело в отношении директора организации, где клиентам оказывали услуги в сфере красоты без лицензии - увеличивали губы и проводили ботулинотерапию (убирали мимические морщины). Об этом сообщили в прокуратуре.

По их данным, клиентами потенциально опасных процедур стали как минимум 70 человек. В сумме за оказанные услуги они заплатили более 73 тыс. рублей, за какой период - не уточняется.

Также установлено, что руководитель компании (она сейчас в статусе подозреваемой) покупала препараты за наличные через мессенджеры без документов, которые бы подтверждали их безопасность.