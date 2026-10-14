Браконьеры на автомобиле преследовали по полю лосенка, натравив на него охотничьих собак

Браконьеров задержали в Речицком районе. Мужчины на автомобиле преследовали по полю лосенка, натравив на него охотничьих собак. Детеныш еще не достиг годовалого возраста. Нарушителей обнаружили сотрудники Госинспекции и лесхоза. Они проверяли оперативную информацию о незаконной охоте и заметили происходящее на подъезде к одному из полей.

По предварительным данным, лосенка отбили от матери. Что стало с лосихой, пока неизвестно. Инспекторы не исключают, что она тоже могла стать жертвой браконьеров.

Государственная инспекция призывает сообщать о фактах браконьерства и незаконного хранения запрещенных орудий охоты и рыболовства. Для этого круглосуточно работает телефон доверия.