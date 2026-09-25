Брестские пограничники пресекли попытку ввоза наркотиков из Польши в Беларусь. Случай произошел 22 сентября в пункте пропуска "Брест".

Служебная собака помогла обнаружить несколько банок с сигаретами с неустановленным веществом. Задержанный 58-летний мужчина признался, они содержат марихуану.

Медосвидетельствование подтвердило факт употребления гостем запрещенного вещества. Также в личных вещах были найдены гриндер-измельчитель, блистер с таблеткой и емкость с гашишным маслом. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.