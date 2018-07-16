12-летняя девочка погибла в Молодечненском районе

Трагедия произошла около деревни Путники. Школьница вместе с 14-летней подругой отправилась купаться в технический водоем. Вероятно, плавать ни одна из девочек не умела. Крики подростков услышали местные жители, они сразу же бросились на помощь. Одну из пострадавших удалось спасти. Она сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Тело второй школьницы было обнаружено в 3 метрах от берега. Известно, что купаться подростки пошли одни.