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14-летняя школьница подверглась сексуальному насилию со стороны отца - воспитателя дома семейного типа
В Брестской области пострадала 14-летняя школьница. Она рассказала классному руководителю, что подверглась сексуальному насилию со стороны отца - воспитателя дома семейного типа. Информацию передали правоохранителям и подозреваемого задержали.
Оперативники в сфере нравов задержали 48-летнего подозреваемого. Установлено, что фигурант в нетрезвом виде пробовал поцеловать воспитанницу, а на следующий день лег в кровать, где кроме девочки ночевали еще двое его приемных детей, и стал трогать ее за интимные места.
"Классный руководитель незамедлительно проинформировала администрацию школы и сотрудников милиции. Следователями возбуждено уголовное дело за сексуальные действия с заведомо несовершеннолетней. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы", - отметил Королев.