14-летняя школьница подверглась сексуальному насилию со стороны отца - воспитателя дома семейного типа

Оперативники в сфере нравов задержали 48-летнего подозреваемого. Установлено, что фигурант в нетрезвом виде пробовал поцеловать воспитанницу, а на следующий день лег в кровать, где кроме девочки ночевали еще двое его приемных детей, и стал трогать ее за интимные места.

Артур Королев, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома