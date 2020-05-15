3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
17-летний бесправник попал в ДТП
Решили покататься без разрешения, но не справились с управлением! В Мядельском районе 17-летний бесправник врезался в дерево. Водитель, а также 19-летний пассажир получили телесные повреждения. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. Обоих госпитализировали. Машина доставлена на штрафную стоянку. По факту аварии проводится проверка.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все